जयपुर

पोद्दार मूक-बधिर विद्यालय के दिव्यांग विद्यार्थियों ने प्रतिभा का बजाया डंका

special-needs-students: 25 विद्यार्थियों में से 22 ने जीता स्वर्ण पदक दो ने रजत पदक व एक ने कांस्य पदक जीता, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर की दिव्यांग खेलकूद प्रतियोगिता।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 25, 2025

deaf-and-dumb-students: जयपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महानगर- जयपुर की ओर से विशेष योग्यजन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में आयोजित की गई थी।
खेलकूद प्रभारी संजय भारद्वाज ने बताया कि आनंदीलाल पोद्दार उच्च माध्यमिक विद्यालय के 32 दिव्यांग विद्यार्थियों ( बधिर) ने प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इनमें से 22 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक, 2 विद्यार्थियों ने रजत पदक व 1 विद्यार्थी ने कांस्य पदक जीता। गुरुवार को आयोजित समारोह में इन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया।
समारोह में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जे.के. माहेश्वरी, राजस्थान उच्य न्यायालय के न्यायाधीश एस पी शर्मा ने मौजूद रहकर दिव्यांग छात्रों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर महानगर पल्लवी शर्मा तथा प्रधानाचार्य भरत जोशी ने विजेता रहे विद्यार्थियों को मैडल व प्रमाण पत्र वितरित कर उत्साहवर्धन किया।

जयपुर

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / पोद्दार मूक-बधिर विद्यालय के दिव्यांग विद्यार्थियों ने प्रतिभा का बजाया डंका

