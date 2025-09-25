Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Schools Holiday: बल्ले-बल्ले, राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में 3 दिन आ गया अवकाश, बंद रहेंगे सभी स्कूल

School Holiday September: राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में 26 व 27 सितम्बर का अवकाश रहेगा और और 28 सितम्बर को रविवार का अवकाश है। ऐसे में सभी सरकारी स्कूलों में तीन दिन का अवकाश रहेगा।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 25, 2025

school-holiday
स्कूलों की छुट्टी। पत्रिका फाइल फोटो

Government Schools Closed: जयपुर। राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में अगले तीन दिन का अवकाश आ गया है। इस दौरान स्कूली बच्चे ही नहीं बल्कि शिक्षक भी अवकाश पर रहेंगे। इस कारण स्कूलों में पूर्ण अवकाश रहेगा यानी स्कूल पूरी तरह से बंद रहेंगे।
राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में 26 व 27 सितम्बर का अवकाश रहेगा और और 28 सितम्बर को रविवार का अवकाश है। ऐसे में सभी सरकारी स्कूलों में तीन दिन का अवकाश रहेगा।
दरअसल राजस्थान में दो दिवसीय शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। ये शिक्षक सम्मेलन 26 व 27 सितम्बर को होंगे। इस कारण शिविरा पंचाग के अनुसार 26 व 27 सितम्बर को सभी सरकारी शिक्षक शिक्षक सम्मेलन में भाग लेने के कारण स्कूल नहीं आएंगे। ऐसे में दो दिन का अवकाश रहेगा। अगले दिन रविवार होने के कारण तीन दिन का लगातार अवकाश रहेगा।

एक दिन के अवकाश लेने से मिलेगी पांच दिन की छुट्टी

School Vacation News: यदि कोई शिक्षक एक दिन का अवकाश लेता है तो उसे पांच दिन की छुट्टी मिलेगी।
दरअसल 26, 27 सितम्बर को शिक्षक सम्मेलन का अवकाश रहेगा। इसके बाद 28 सितम्बर को रविवार है। इसके बाद 29 सितम्बर सोमवार को स्कूल खुलेगा। फिर 30 सितम्बर को अष्टमी का अवकाश रहेगा। ऐसे में एक दिन अवकाश लेकर पांच दिन तक छुट्टी मनाई जा सकती है। तीस सितम्बर को पूरे राजस्थान में अवकाश रहेगा।

School Timing Change: तेज गर्मी फिर शुरू, क्या राजस्थान में 1 अक्टूबर से बदल पाएगा स्कूल का समय? अब यह उठी मांग
Published on:

25 Sept 2025 10:51 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Schools Holiday: बल्ले-बल्ले, राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में 3 दिन आ गया अवकाश, बंद रहेंगे सभी स्कूल

