Schools Holiday: बल्ले-बल्ले, राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में 3 दिन आ गया अवकाश, बंद रहेंगे सभी स्कूल

Government Schools Closed: जयपुर। राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में अगले तीन दिन का अवकाश आ गया है। इस दौरान स्कूली बच्चे ही नहीं बल्कि शिक्षक भी अवकाश पर रहेंगे। इस कारण स्कूलों में पूर्ण अवकाश रहेगा यानी स्कूल पूरी तरह से बंद रहेंगे।

राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में 26 व 27 सितम्बर का अवकाश रहेगा और और 28 सितम्बर को रविवार का अवकाश है। ऐसे में सभी सरकारी स्कूलों में तीन दिन का अवकाश रहेगा।

दरअसल राजस्थान में दो दिवसीय शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। ये शिक्षक सम्मेलन 26 व 27 सितम्बर को होंगे। इस कारण शिविरा पंचाग के अनुसार 26 व 27 सितम्बर को सभी सरकारी शिक्षक शिक्षक सम्मेलन में भाग लेने के कारण स्कूल नहीं आएंगे। ऐसे में दो दिन का अवकाश रहेगा। अगले दिन रविवार होने के कारण तीन दिन का लगातार अवकाश रहेगा।