सनातन धर्म की शक्ति, संस्कृति और राष्ट्रनिर्माण में योगदान पर होगी चर्चा, पोस्टर का हुआ विमोचन

जयपुर। ओपन फॉर स्माइल ऑलवेज संस्था की ओर से 9 नवंबर को राष्ट्रीय कार्यक्रम उम्मीद 2025 का आयोजन होगा।कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में कार्यक्रम को लेकर सनातन शक्ति से शांति का पोस्टर लॉन्च किया गया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सनातन संस्कृति की मूल भावना शक्ति के माध्यम से शांति की स्थापना को जन-जन तक पहुंचाना है। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर अर्जुन सक्सेना ने बताया कि सनातन शक्ति से शांति की इस विशेष श्रृंखला की तैयारियां बड़े स्तर पर की जा रही हैं। आयोजन में विश्लेषक पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ तथा मेजर जनरल अनुज माथुर मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार साझा करेंगे।