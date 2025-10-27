Patrika LogoSwitch to English

सनातन धर्म की शक्ति, संस्कृति और राष्ट्रनिर्माण में योगदान पर होगी चर्चा, पोस्टर का हुआ विमोचन

युवाओं को भारतीय संस्कृति की गहराई से परिचित कराना और समाज में वैचारिक एकता एवं जागरूकता को बढ़ावा देना आयोजन का उद्देश्य है।

जयपुर

image

Manish Chaturvedi

Oct 27, 2025

जयपुर। ओपन फॉर स्माइल ऑलवेज संस्था की ओर से 9 नवंबर को राष्ट्रीय कार्यक्रम उम्मीद 2025 का आयोजन होगा।कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में कार्यक्रम को लेकर सनातन शक्ति से शांति का पोस्टर लॉन्च किया गया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सनातन संस्कृति की मूल भावना शक्ति के माध्यम से शांति की स्थापना को जन-जन तक पहुंचाना है। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर अर्जुन सक्सेना ने बताया कि सनातन शक्ति से शांति की इस विशेष श्रृंखला की तैयारियां बड़े स्तर पर की जा रही हैं। आयोजन में विश्लेषक पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ तथा मेजर जनरल अनुज माथुर मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार साझा करेंगे।

कार्यक्रम में यह विमर्श किया जाएगा कि सनातन धर्म में शक्ति का क्या महत्व है और आधुनिक समाज में शांति बनाए रखने के लिए इसका किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। आयोजन का उद्देश्य युवाओं को भारतीय संस्कृति की गहराई से परिचित कराना और समाज में वैचारिक एकता एवं जागरूकता को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर डॉ. आदित्य नाग, राजीव अरोड़ा, डॉ. एस.एस. अग्रवाल, मेजर जनरल अनुज माथुर, उप महापौर पुनीत कर्णावत और सरदार जसबीर सिंह सहित अन्य उपस्थित रहे।

Updated on:

27 Oct 2025 12:14 pm

Published on:

27 Oct 2025 11:52 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / सनातन धर्म की शक्ति, संस्कृति और राष्ट्रनिर्माण में योगदान पर होगी चर्चा, पोस्टर का हुआ विमोचन

