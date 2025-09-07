Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

जिला प्रभारी सचिव ने किया विराटनगर का दौरा, स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों से लेकर खेतों तक व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण

अतिवृष्टि से प्रभावित बाजरे की फसल और प्रशासनिक सहायता पर लिया फीडबैक।

जयपुर

MOHIT SHARMA

Sep 07, 2025

Photo: Patrika
Photo: Patrika

कोटपूतली-बहरोड़. बारिश के मौसम में फसल और आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति विभागीय अधिकारी जांच रहे हैं। आयुक्त विभागीय जांच राजस्थान एवं जिला प्रभारी सचिव अनिल कुमार अग्रवाल ने विराटनगर क्षेत्र का दौरा कर विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों और फसलों की स्थिति का निरीक्षण किया।

विद्यालय की व्यवस्थाएं देखी

ग्राम भाबरू के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण कर भवन, साफ-सफाई, पीने के पानी की व्यवस्था और परीक्षा परिणामों की समीक्षा की। बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि मानसून के मौसम में शिक्षण संस्थानों के भवनों की नियमित जांच और आवश्यक मरम्मत समय पर सुनिश्चित की जाए।

बाजरे की फसल का लिया जायजा

फील्ड निरीक्षण के दौरान उन्होंने अतिवृष्टि से प्रभावित बाजरे की फसल का जायजा लिया और किसानों से संवाद कर प्रशासनिक सहायता पर फीडबैक लिया। पटवार हल्का स्तर पर राज खसरा गिरदावरी एप से ऑनलाइन गिरदावरी की मौके पर जांच करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रभावित किसानों को पात्रतानुसार समय पर सहायता उपलब्ध कराई जाए।

नामांकन बढ़ाने के निर्देश

आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण में उन्होंने पौष्टिक आहार वितरण, सफाई व्यवस्था और बच्चों के नामांकन की स्थिति की जानकारी ली। भाबरू-3 व भाबरू-6 केंद्रों में नामांकन बढ़ाने के निर्देश देते हुए उन्होंने अधिकारियों को बच्चों के स्वास्थ्य सुधार की दिशा में गंभीर और सतत प्रयास करने को कहा। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी अमिता मान, तहसीलदार लालाराम यादव, प्राचार्य मातादीन मीणा, पटवारी नरेश यादव सहित संबंधित अधिकारी एवं किसान मौजूद रहे।

07 Sept 2025 03:18 pm

