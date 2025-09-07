जिला प्रभारी सचिव ने किया विराटनगर का दौरा, स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों से लेकर खेतों तक व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण

आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण में उन्होंने पौष्टिक आहार वितरण, सफाई व्यवस्था और बच्चों के नामांकन की स्थिति की जानकारी ली। भाबरू-3 व भाबरू-6 केंद्रों में नामांकन बढ़ाने के निर्देश देते हुए उन्होंने अधिकारियों को बच्चों के स्वास्थ्य सुधार की दिशा में गंभीर और सतत प्रयास करने को कहा। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी अमिता मान, तहसीलदार लालाराम यादव, प्राचार्य मातादीन मीणा, पटवारी नरेश यादव सहित संबंधित अधिकारी एवं किसान मौजूद रहे।