राजस्थान के 3 जिलों में मेयर के हाथ से जाएगी कमान, 10 नवंबर से संभागीय आयुक्त संभालेंगे कामकाज

जयपुर। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम की कमान संभागीय आयुक्त के पास होगी। राज्य सरकार ने तीनों शहरों के 2-2 नगर निगमों को मर्ज करने के बाद संभागीय आयुक्त को प्रशासक नियुक्त कर दिया है। इन निगमों के बोर्ड का कार्यकाल 9 नवम्बर को पूरा होगा। इसके बाद यहां संभागीय आयुक्त प्रशासक के तौर पर इनका कामकाज संभालेंगे, जिनके पास बोर्ड की शक्तियां होगी। कार्यकाल खत्म होते ही तीनों शहर में एक ही नगर निगम होगा।