Rajasthan: जयपुर नगर निगम में 9 नवंबर के बाद हट जाएंगी दोनों मेयर, अधिकारी चलाएंगे शहरी सरकार; जानें क्यों

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा-7 के अनुसार बोर्ड का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है। इसकी गणना बोर्ड की पहली बैठक यानी महापौर के निर्वाचन की तिथि से होती है। वर्तमान बोर्ड के महापौर का चुनाव 10 नवंबर 2020 को हुआ था, इसलिए इसका कार्यकाल 9 नवंबर 2025 को पूरा होगा।

- अशोक सिंह, सेवानिवृत्त विधि निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग