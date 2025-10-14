Government Holidays: दिवाली पर सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, 2 छुट्टी लो, 9 दिन तक मौज उड़ाओ

अवकाश की शुरुआत 18 अक्टूबर को शनिवार के साथ होगी। इसके बाद 19 को रविवार और 20 को दिवाली का त्योहार रहेगा। 21 को कार्यालय खुलेंगे, क्योंकि गोवर्धन पर्व 22 को मनाया जाएगा। फिर 23 को भैया दूज का पर्व रहेगा। अगले दिन 24 को वर्किंग डे रहेगा। ऐसे में 21 और 24 को अवकाश ले लिया जाए तो सीधे नौ दिन बाद दफ्तर जाना होगा। इसलिए कई कर्मचारियों ने दिवाली के बाद ट्यूर प्लान भी कर लिए हैं। परिवार सहित कई कर्मचारी घूमने निकलेंगे।