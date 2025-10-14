Patrika LogoSwitch to English

Government Holidays: दिवाली पर सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, 2 छुट्टी लो, 9 दिन तक मौज उड़ाओ

दिवाली के दौरान 7 सरकारी अवकाश रहेंगे। यही नहीं अगर 2 वर्किंग डे को भी छुट्टी मिल जाए तो पूरे 9 दिन तक दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा।

Rakesh Mishra

Oct 14, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर

जयपुर। दिवाली का त्योहार सरकारी कर्मचारियों के लिए दोहरी खुशी लेकर आया है। एक तरफ सरकार ने बोनस देना शुरू कर दिया है तो दूसरी तरफ दिवाली के दौरान सात सरकारी अवकाश भी रहेंगे। यही नहीं अगर दो वर्किंग डे को भी छुट्टी मिल जाए तो पूरे नौ दिन तक दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा।

अवकाश की शुरुआत 18 अक्टूबर को शनिवार के साथ होगी। इसके बाद 19 को रविवार और 20 को दिवाली का त्योहार रहेगा। 21 को कार्यालय खुलेंगे, क्योंकि गोवर्धन पर्व 22 को मनाया जाएगा। फिर 23 को भैया दूज का पर्व रहेगा। अगले दिन 24 को वर्किंग डे रहेगा। ऐसे में 21 और 24 को अवकाश ले लिया जाए तो सीधे नौ दिन बाद दफ्तर जाना होगा। इसलिए कई कर्मचारियों ने दिवाली के बाद ट्यूर प्लान भी कर लिए हैं। परिवार सहित कई कर्मचारी घूमने निकलेंगे।

बैंकों में 20 और 22 का अवकाश

बैंकों में दिवाली पर 20 और गोवर्धन पर 22 अक्टूबर का अवकाश रहेगा। हालांकि महीने के चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं, ऐसे में 25 और 26 का बैंकों का अवकाश रहेगा।

