Rajasthan Winter: क्या है ला-नीना? जानें कैसे इसके असर से राजस्थान में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, शीतलहर का भी अलर्ट



जयपुर मौसम केंद्र के विशेषज्ञों का कहना है कि ला-नीना के कारण राजस्थान में सर्दी जल्दी शुरू होगी और तापमान औसत से नीचे जा सकता है। इस बार दिसंबर और जनवरी में कई बार शीतलहर चल सकती है। खासतौर पर सीकर, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर जैसे उत्तरी जिलों में। वहीं, अरावली क्षेत्र और उदयपुर संभाग में मावठ की संभावना बनी रहेगी। मौसम वैज्ञानिकों ने यह भी बताया, अक्टूबर में हुई हल्की बारिश ने मिट्टी में नमी बढ़ा दी है, जिसके कारण सर्दी और तेज महसूस होगी।