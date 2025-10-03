Patrika LogoSwitch to English

खुशखबरी: राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, 3% बढ़ेगा DA और DR, बोनस भी मिलेगा

DA increase in Rajasthan: राजस्थान में जुलाई, अगस्त और सितंबर के बढ़े हुए डीए की राशि जीपीएफ या समकक्ष खाते में जमा होने की संभावना है। आगे से वेतन के साथ बढ़ा हुआ डीए मिलेगा।

2 min read

जयपुर

image

Arvind Rao

Oct 03, 2025

Rajasthan government employees DA and DR hiked

Rajasthan government employees DA and DR

DA increase in Rajasthan: केंद्र सरकार के बाद अब राजस्थान में भी कर्मचारियों-अधिकारियों को दिवाली गिफ्ट के रूप में महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (डीआर) तीन प्रतिशत बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं, बोनस देने के लिए तैयारी चल रही है।


केंद्र सरकार ने डीए-डीआर एक अक्टूबर 2025 से देने का निर्णय किया है। इससे डीए-डीआर अब 58 प्रतिशत हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार, डीए-डीआर बढ़ाने का प्रस्ताव उप मुख्यमंत्री (वित्त) कार्यालय पहुंच गया है।


अब तक की परिपाटी के अनुसार, राजस्थान में जुलाई, अगस्त और सितंबर के बढ़े हुए डीए की राशि जीपीएफ या समकक्ष खाते में जमा होने की संभावना है। आगे से वेतन के साथ बढ़ा हुआ डीए मिलेगा, जबकि डीआर की बढ़ी हुई राशि का एक जुलाई से गणना करते हुए नकद भुगतान होगा।


ऐसे में अनुमान है कि डीए-डीआर में बढ़ोतरी से राज्य पर करीब 1200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। दिवाली पर कर्मचारियों को बोनस देने का प्रस्ताव भी वित्त विभाग जल्द ही आगे बढ़ा देगा। बोनस पर राज्य पर करीब 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आर्थिक भार आने का अनुमान है।


केंद्र के समान राजस्थान में भी 58 फीसदी हो जाएगा डीए


वर्तमान में राजस्थान में केंद्र के ही बराबर डीए दिया जाता है। वर्तमान में केंद्र और राज्य में 55 फीसदी डीए दिया जा रहा है। एक अक्टूबर को केंद्र सरकार ने तीन प्रतिशत डीए की वृद्धि की है। ऐसे में राजस्थान में भी तीन फीसदी डीए वृद्धि की पूरी संभावना है। इस प्रकार राजस्थान में राज्य कर्मचारियों को 58 फीसदी डीए दिया जाएगा।


पिछली बार सबसे कम बढ़ा DA


पिछले ढाई साल के डीए की बात की जाए तो पिछली बार सबसे कम डीए बढ़ा था। साल 2023 में दोनों बार यानी जनवरी-जुलाई में चार-चार फीसदी डीए बढ़ा था। वहीं, साल 2024 में जनवरी में चार फीसदी और जुलाई में तीन फीसदी डीए बढ़ाया गया।


लेकिन साल 2025 में जनवरी का डीए केवल दो फीसदी बढ़ाया गया था। अब इस बार केंद्र की तर्ज पर डीए तीन प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि जनवरी 2025 में अब तक सबसे कम डीए बढ़ा था।


पिछले सालों में इस प्रकार हुई है डीए की बढ़ोतरी


तारीख-डीए बढ़ोतरी (%)-पुराना डीए (%)-नया डीए (%)
25 मार्च 2023-4%-38%-42%
30 अक्टूबर 2023-4%-42%-46%
14 मार्च 2024-4%-46%-50%
24 अक्टूबर 2024-3%-50%-53%
1 अप्रैल 2025-2%-53%-55%

जयपुर

