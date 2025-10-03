खुशखबरी: राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, 3% बढ़ेगा DA और DR, बोनस भी मिलेगा



वर्तमान में राजस्थान में केंद्र के ही बराबर डीए दिया जाता है। वर्तमान में केंद्र और राज्य में 55 फीसदी डीए दिया जा रहा है। एक अक्टूबर को केंद्र सरकार ने तीन प्रतिशत डीए की वृद्धि की है। ऐसे में राजस्थान में भी तीन फीसदी डीए वृद्धि की पूरी संभावना है। इस प्रकार राजस्थान में राज्य कर्मचारियों को 58 फीसदी डीए दिया जाएगा।