Jaipur Ravan Dahan Photo: प्रतापनगर में 51 फीट के गोकाष्ठ से बने दशानन का हुआ दहन, बच्चों की किलकारियों से गूंजा मैदान

Jaipur Ravan Dahan
Jaipur Ravan Dahan: आसमान से फूटते रंग-बिरंगे झरने, सितारों की बारिश, गोल घूमती चकरियां और आतिशी अनार से सरोबार आसमां। जैसे ही तीर लगा तो रावण की आंखों से ज्वाला और मुख से आतिशी झरने फूटते हुए नजर आए।
देखते ही रावण का विकराल रूप सामने आया और भयंकर गर्जना के साथ देखते ही देखते दशानन के दसों शीशों के परखच्चे उड़ गए। महज तीन मिनट के भीतर दशानन पूरा ढेर हो गया। ऐसा ही नजारा देखने को मिला विजयादशमी के मौके पर।
राजस्थान पत्रिका के बैनर तले शहर की प्रमुख संगठनों और विकास समितियों की ओर से तीन जगहों पर दशहरा मेले उत्सवों में बड़ी संख्या में शहरवासियों ने नयनाभिराम आतिशबाजी को देखा। मेले में लोगों ने विभिन्न स्टॉलों पर खान-पान का लुत्फ उठाया और विभिन्न प्रकार के झूलों का भी आनंद लिया। मेले में पत्रिका की स्टॉल्स पर शहरवासी पत्रिका के आकर्षक आफर्स की जानकारी ली।
हजारों लोगों का हुजूम, मेले सा माहौल, बड़े-बड़े झूले और मोबाइल से रावण की तस्वीर लेने की होड़ मेलों में नजर आई। जैसे ही कोई हवाई आसमान की ओर जाती तो बच्चों की किलकारियां गूंज उठी। बीच-बीच में जय-जय श्री राम की नारे लगाते हुए लोग नजर आए। कार्यक्रम में पत्रिका.कॉम डिजिटल पार्टनर रहा।
राजस्थान पत्रिका और मानसरोवर सदभावना दशहरा महोत्सव की ओर से मानसरोवर अरावली मार्ग स्थित मैदान में सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत दीप प्रज्जवलन से हुई। अध्यक्ष मनोज पांडेय ने बताया कि कविपाठ और सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ हुआ।
अंत में 70 फीट का रावण दहन आतिशबाजी के साथ हुआ। भांति-भांति के व्यंजन, झूलों की सवारी, लाइव बैंड, लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां मुख्य आकर्षण रही। 70 फीट का रावण दहन किया। मेला प्रभारी राजू कटारा ने बताया कि संत अमरनाथ के सान्निध्य में हनुमान चालीसा के पाठ हुए।
प्रताप नगर विकास समिति और राजस्थान पत्रिका की ओर से प्रतापनगर सेक्टर-16 भैरव सर्किल मैदान में 51 फीट ऊंचा गोकाष्ठ के रावण दहन कार्यक्रम हुआ। रावण दहन जैसे ही शुरू हुआ तो दशानन की आंखों से आंसू निकले। महासचिव ओमप्रकाश बाहेती और मुख्य संयोजक चेतन जैन ने बताया पही बार गोकाष्ठ/गोमय समिधा से बना हुआ रावण का दहन किया गया।
इसका निर्माण गो सेवा समिति की ओर से विशेष रुप से करवाया गया है। गोमाया के संस्थापक डॉ. सीताराम गुप्ता ने बताया कि इको फ्रेंडली पटाखे काम में लिए गए। आमजन को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति के बीच झूले, खानपान की स्टॉल्स पर भीड़ रही।
प्रमुख समाजसेवी कमल संचेती, संतोष खंडेलवाल, ममता सोगानी, मनोज सौगानी सहित अन्य अतिथियों ने शिरकत की। समाजसेवी अनिल जैन बनेठा एवं गायक राजीव विजयवर्गीय को सम्मानित किया गया। सह संयोजक योजन शर्मा, कवि सम्मेलन के संयोजक गुलाब कौरानी एवं सह संयोजक मनोज खण्डेलवाल सहित विकास समिति के पदाधिकारियों ने सभी अतिथियों का स्वागत किया।
राजस्थान पत्रिका और दशहरा मेला समिति, शास्त्री नगर की ओर से राष्ट्रपति मैदान में गुरुवार को दशहरा मेला आयोजित हुआ। मेले में विभिन्न प्रकार की स्टॉलों पर लोगों की भीड़ रही। बारिश के मौसम में भी लोगों का काफी उत्साह रहा। मेले में अन्य मनोरंजन के कार्यक्रम जैसे झूले और जादूगर ने कलाबाजी का प्रदर्शन किया।
अध्यक्ष बाबू लाल नाटाणी और महामंत्री एसके शर्मा ने बताया कि राम दरबार की भव्य झांकी शोभायात्रा राष्ट्रपति मैदान में पहुंची। अयोध्या के राजा राम की पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम के अंत में 80 फीट के पुतले का दहन के साथ ही आतिशबाजी की गई।
मेले में आए लोगों को पत्रिका की ओर से लगाई गई स्टॉल पर राजस्थान पत्रिका से जुड़ी जानकारी दी गई। ऐसे में लोगों ने भी पत्रिका की खबरों की सराहना की। स्टॉल पर सेल्फी ली।
शास्त्री नगर निवासी मनोज मुदगल और अनिल भम्बानी ने कहा कि वर्षों से पत्रिका अखबार ही पढ़ते आ रहे हैं, पत्रिका की खबरें विश्वसनीय हैं। सामाजिक समरसता के लिए पत्रिका शुरू से अग्रणीय रहा है। विश्वसनीय खबरों के साथ ही पत्रिका की ओर से जनहित में किए गए सामजिक कार्य सराहनीय है।
