Jaipur Ravan Dahan Photo: प्रतापनगर में 51 फीट के गोकाष्ठ से बने दशानन का हुआ दहन, बच्चों की किलकारियों से गूंजा मैदान



राजस्थान पत्रिका के बैनर तले शहर की प्रमुख संगठनों और विकास समितियों की ओर से तीन जगहों पर दशहरा मेले उत्सवों में बड़ी संख्या में शहरवासियों ने नयनाभिराम आतिशबाजी को देखा। मेले में लोगों ने विभिन्न स्टॉलों पर खान-पान का लुत्फ उठाया और विभिन्न प्रकार के झूलों का भी आनंद लिया। मेले में पत्रिका की स्टॉल्स पर शहरवासी पत्रिका के आकर्षक आफर्स की जानकारी ली।