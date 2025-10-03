Rajasthan: दिवाली से पहले केंद्र से बड़ी राहत, राजस्थान को मिलेगी 1000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली

पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर। रबी सीजन के दौरान बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले राजस्थान को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आग्रह पर विद्युत मंत्रालय ने राजस्थान को 700 से 1000 मेगावाट तक अतिरिक्त बिजली आवंटित की है।
यह आवंटन केंद्रीय क्षेत्र के विद्युत उत्पादन संयंत्रों के कॉमन पूल से किया गया है। उर्जा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस बार रबी सीजन में अक्टूबर से मार्च के बीच बिजली की जबरदस्त मांग का अनुमान है।
राज्य में 20 से 21 हजार मेगावाट तक डिमांड पहुंच सकती है। दावा किया जा रहा है कि अतिरिक्त बिजली मिलने से किसानों और अन्य उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।
