Rajasthan: दिवाली से पहले केंद्र से बड़ी राहत, राजस्थान को मिलेगी 1000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली

जयपुर। रबी सीजन के दौरान बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले राजस्थान को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आग्रह पर विद्युत मंत्रालय ने राजस्थान को 700 से 1000 मेगावाट तक अतिरिक्त बिजली आवंटित की है।