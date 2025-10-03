Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan: दिवाली से पहले केंद्र से बड़ी राहत, राजस्थान को मिलेगी 1000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली

Electricity News: रबी सीजन के दौरान बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले राजस्थान को बड़ी राहत दी है।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Anil Prajapat

Oct 03, 2025

Electricity News

पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। रबी सीजन के दौरान बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले राजस्थान को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आग्रह पर विद्युत मंत्रालय ने राजस्थान को 700 से 1000 मेगावाट तक अतिरिक्त बिजली आवंटित की है।

यह आवंटन केंद्रीय क्षेत्र के विद्युत उत्पादन संयंत्रों के कॉमन पूल से किया गया है। उर्जा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस बार रबी सीजन में अक्टूबर से मार्च के बीच बिजली की जबरदस्त मांग का अनुमान है।

किसानों को होगा बड़ा फायदा

राज्य में 20 से 21 हजार मेगावाट तक डिमांड पहुंच सकती है। दावा किया जा रहा है कि अतिरिक्त बिजली मिलने से किसानों और अन्य उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

Food Security Scheme: राजस्थान में राशन का गेहूं लेने वालों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
जयपुर

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: दिवाली से पहले केंद्र से बड़ी राहत, राजस्थान को मिलेगी 1000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

जन्म के जश्न से पहले मौत का पैगाम आया: जयपुर में संदिग्ध हालात में नवजात की मौत, अस्पताल पर लापरवाही का गंभीर आरोप

Sanganer Gate Women Hospital
जयपुर

बीच सड़क ट्रैक्टर पर ही लग गई रावण को आग, धमाकों से फैली दहशत, जान बचाने भागे लोग…Video Viral

जयपुर

राजस्थान की जनता को बड़ा झटका, शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि की रजिस्ट्री कराना अब हुआ महंगा

Rajasthan People Big Setback Agricultural Land Registry become more Expensive Finance Department issued notification
जयपुर

Jaipur Ravan Dahan Photo: प्रतापनगर में 51 फीट के गोकाष्ठ से बने दशानन का हुआ दहन, बच्चों की किलकारियों से गूंजा मैदान

Jaipur Ravan Dahan
जयपुर

Rain Alert : जयपुर में तूफानी बारिश, राजस्थान में पांच से सात अक्टूबर तक चलेगा बरसात का दौर, अलर्ट जारी

जयपुर
