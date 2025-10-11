School Holidays: बल्ले-बल्ले, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कल से दीपावली अवकाश, 13 दिन तक छुटिृयां ही छुटिृयां

Diwali Holidays 2025: जयपुर। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में दीपावली अवकाश का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। आज यानी 11 अक्टूबर तक स्कूलों में नियमित कक्षाएं चलेंगी और कल से प्रदेशभर में दीपावली अवकाश की शुरुआत हो जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार, इस बार दीपावली का अवकाश 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक रहेगा। यानी कुल 12 दिन की मिड टर्म छुट्टियां छात्रों और शिक्षकों के लिए खुशियों का तोहफा लेकर आई हैं। हालांकि 12 अक्टूबर का रविवार होने के कारण स्कूलों में अवकाश कल से यानी 12 अक्टूबर से ही शुरू हो जाएंगे।