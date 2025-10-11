Patrika LogoSwitch to English

School Holidays: बल्ले-बल्ले, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कल से दीपावली अवकाश, 13 दिन तक छुटिृयां ही छुटिृयां

Diwali vacation dates: शिक्षा विभाग का बड़ा निर्णय, अब 13 से 24 अक्टूबर तक रहेगा दीपावली अवकाश।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Oct 11, 2025

school-holiday

स्कूलों की छुट्टी। पत्रिका फाइल फोटो

Diwali Holidays 2025: जयपुर। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में दीपावली अवकाश का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। आज यानी 11 अक्टूबर तक स्कूलों में नियमित कक्षाएं चलेंगी और कल से प्रदेशभर में दीपावली अवकाश की शुरुआत हो जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार, इस बार दीपावली का अवकाश 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक रहेगा। यानी कुल 12 दिन की मिड टर्म छुट्टियां छात्रों और शिक्षकों के लिए खुशियों का तोहफा लेकर आई हैं। हालांकि 12 अक्टूबर का रविवार होने के कारण स्कूलों में अवकाश कल से यानी 12 अक्टूबर से ही शुरू हो जाएंगे।

पहले यह अवकाश 16 से 27 अक्टूबर तक तय किया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने त्योहारों के बीच तालमेल को देखते हुए इसे तीन दिन पहले शुरू करने का निर्णय लिया। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने बताया कि यह निर्णय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देशानुसार लिया गया है, ताकि विद्यार्थी अपने परिवारों के साथ त्योहार का पूरा आनंद ले सकें।

शिक्षा विभाग के अनुसार, इस बदलाव से सेकंड टेस्ट की तारीखों में भी फेरबदल किया गया है। पहले यह परीक्षाएं 13 से 15 अक्टूबर तक प्रस्तावित थीं, अब इन्हें 25 से 28 अक्टूबर के बीच आयोजित किया जाएगा।

स्कूलों में आज का दिन छात्रों के लिए विशेष रहा। कोई पढ़ाई से ज्यादा छुट्टियों की गिनती कर रहा था तो कोई दोस्तों से “हैप्पी दिवाली” कहता नजर आया। शिक्षकों ने भी विद्यार्थियों को घर पर सुरक्षित रहते हुए त्योहार मनाने और दीपावली के बाद पूरे उत्साह से पढ़ाई शुरू करने की सलाह दी।

इस बदलाव से छात्र, अभिभावक और शिक्षक सभी प्रसन्न हैं, क्योंकि अब दीपावली की रौनक के बीच सभी को परिवार और सामाजिक उत्सवों में भाग लेने का पर्याप्त समय मिल सकेगा।

Updated on:

11 Oct 2025 10:15 am

Published on:

11 Oct 2025 09:02 am

