राजस्थान में पॉलिटिकल रक्षाबंधन! ‘बहन’ दिया कुमारी ने ‘भाई’ प्रेमचंद बैरवा, मदन राठौड़, अजय कुमार को बांधी राखी, जानें क्या कहा? 

रक्षाबंधन पर्व से ठीक एक दिन पहले राजधानी जयपुर में 'पॉलिटिकल रक्षाबंधन' का एक अनूठी और खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली। दरअसल, प्रदेश की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अपने साथी उपमुख्यमंत्री डॉ प्रेम चंद बैरवा के निवास स्थान पहुंचकर उन्हें रक्षा सूत्र (राखी) बांधा और त्यौहार की खुशियां बांटी। दोनों शीर्ष नेताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाई और परिवार के साथ इस पारंपरिक त्यौहार को उत्साह के साथ मनाया। डॉ बैरवा के अलावा दिया कुमारी ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार को भी रक्षा सूत्र बांधकर उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की मंगलकामना की।