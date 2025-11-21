Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Ghoomar Festival: दिया श्रीमाली के घूमर डांस की फैन हुईं डिप्टी सीएम, वीडियो शेयर कर लिखा भावुक पोस्ट

Ghoomar Festival: उदयपुर की 20 वर्षीय दिव्यांग युवती 'दिया श्रीमाली' ने अपनी नृत्य कला से डिप्टी सीएम दीया कुमारी का भी मन मोह लिया। श्रीमाली का नृत्य देखने के बाद डिप्टी सीएम खुद को रोक नहीं सकीं। उन्होंने एक्स हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए दिया की सराहना की।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Nov 21, 2025

Diya Shrimali

घूमर फेस्टिवल में नृत्य करती दिया श्रीमाली (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। प्रदेश के सात संभागों में आयोजित भव्य 'घूमर महोत्सव' में इस बार वह चेहरा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, जिसने अपने उत्साह और लगन से हर किसी को प्रेरित किया। उदयपुर की 20 वर्षीय दिव्यांग युवती 'दिया श्रीमाली' मात्र साढ़े तीन फीट लंबी हैं और जिनके हाथ सामान्य से छोटे हैं। उन्होंने अपनी अद्भुत प्रस्तुति से पूरे पंडाल में मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। उनकी नृत्य अभिव्यक्तियों और आत्मविश्वास को देखकर दर्शक भी दंग रह गए

घूमर महोत्सव का यह आयोजन इस बार खास रहा, क्योंकि घूमर नृत्य के इस समूह ने 'एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड' में भी स्थान बनाया। हजारों प्रतिभागियों के बीच दिया का प्रदर्शन सबसे अलग नजर आया। उदयपुर के मीरा गर्ल्स कॉलेज में प्रथम वर्ष की छात्रा दिया बचपन से ही नृत्य की शौकीन रही हैं। अपने छोटे हाथों और जुड़ी हुई उंगलियों के कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने कभी इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। मोबाइल पर वीडियो देखकर सीखे गए नृत्य ने आज उन्हें नई पहचान दिला दी है।

डिप्टी सीएम ने पोस्ट में क्या लिखा ?

दिया की शानदार प्रस्तुति ने राज्य सरकार की डिप्टी सीएम और पर्यटन मंत्री दीया कुमारी को भी प्रभावित किया। उन्होंने दिया श्रीमाली का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा करते हुए लिखा- 'जब जज़्बा नृत्य बन जाए, तो कदम खुद कहानी लिखते हैं।' वीडियो वायरल होने के बाद हजारों लोग दिया के साहस और प्रतिभा की प्रशंसा कर रहे हैं।

दिया श्रीमाली ने दी मनमोहक प्रस्तुति

घूमर महोत्सव के मंच पर दिया ने राजस्थानी गीत 'नैना रा लोभी पावणा' पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। उनके द्वारा दिखाए गए भाव, मुद्राएं और तालमेल देखने वालों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं था। दिया का कहना है कि इस मंच ने उनके आत्मविश्वास को नई उड़ान दी है और वह आगे एक बेहतरीन कलाकार के रूप में पहचान बनाना चाहती हैं। अपने छोटे कद के बावजूद वह रोजमर्रा के हर काम सामान्य लड़कियों की तरह करती हैं और खुद को लगातार प्रेरित करती रहती हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Nov 2025 09:23 pm

Published on:

21 Nov 2025 09:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Ghoomar Festival: दिया श्रीमाली के घूमर डांस की फैन हुईं डिप्टी सीएम, वीडियो शेयर कर लिखा भावुक पोस्ट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

IAS Transfer List: राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 48 IAS अफसरों के हुए तबादले, देखें लिस्ट

Cm Bhajanlal
जयपुर

करोड़ों पक्षियों का सहारा बने ‘पांच महान वन’, जो अब गायब हो रहे हैं

खास खबर

IFoS Transfer List: राजस्थान वन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 33 भारतीय वन सेवा के अधिकारियों का तबादला

IFoS Tranfer
जयपुर

टैरो राशिफल 22 नवंबर 2025 : मार्गशीर्ष की द्वितीया पर सुकर्मा योग, धनु राशि में चंद्रमा, किस राशि को मिलेगा सबसे बड़ा लाभ?

Tarot Card Reading 22 November 2025
राशिफल

जयपुर पार्किंग विवाद: 1 बाइक ने मचा दिया बवाल, दो DSP पर FIR दर्ज, CCTV फुटेज से जांच शुरू

Jaipur parking dispute
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.