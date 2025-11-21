Ghoomar Festival: दिया श्रीमाली के घूमर डांस की फैन हुईं डिप्टी सीएम, वीडियो शेयर कर लिखा भावुक पोस्ट

घूमर महोत्सव का यह आयोजन इस बार खास रहा, क्योंकि घूमर नृत्य के इस समूह ने 'एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड' में भी स्थान बनाया। हजारों प्रतिभागियों के बीच दिया का प्रदर्शन सबसे अलग नजर आया। उदयपुर के मीरा गर्ल्स कॉलेज में प्रथम वर्ष की छात्रा दिया बचपन से ही नृत्य की शौकीन रही हैं। अपने छोटे हाथों और जुड़ी हुई उंगलियों के कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने कभी इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। मोबाइल पर वीडियो देखकर सीखे गए नृत्य ने आज उन्हें नई पहचान दिला दी है।