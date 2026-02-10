Rajasthan: ‘सरकार ने किया विश्वासघात’, डीएनटी समाजों का विधानसभा घेराव, पुलिस से हुई झड़प

राष्ट्रीय पशुपालक संघ एवं डीएनटी संघर्ष समिति के अध्यक्ष लालजी राईका ने बताया कि बालराई आंदोलन के बाद सरकार बातचीत के लिए तैयार हुई थी। पिछले साल दिसंबर महीने में दोनों पक्षों के बीच वार्ता हुई, जिसमें दस सूत्रीय मांगों पर चर्चा की गई, लेकिन उन पर अमल नहीं किया गया। विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्ध-घुमंतू जाति परिषद के प्रदेशाध्यक्ष रतन नाथ कालबेलिया ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि डीएनटी समाजों के साथ विश्वासघात किया गया है।