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डोटासरा का बड़ा दांव! राजस्थान कांग्रेस में 13 नए ‘सेनापतियों’ की एंट्री, देखें आपके शहर में किसे मिली कमान?

Rajasthan Congress New Appointments 2026: माना जा रहा है कि आगामी निकाय चुनाव और सांगठनिक मजबूती के लिहाज से डोटासरा का यह कदम मास्टरस्ट्रोक साबित हो सकता है। इस सूची में पुराने वफादारों और नए चेहरों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है।

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जयपुर

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Jayant Sharma

Mar 17, 2026

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कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। फाइल फोटो- पत्रिका

Rajasthan Congress New Appointments 2026: राजस्थान की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में संगठन को नई धार देने और जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत करने के लिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सोमवार को संगठनात्मक नियुक्तियों की एक नई सूची जारी करते हुए 13 नगर अध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया है।

माना जा रहा है कि आगामी निकाय चुनाव और सांगठनिक मजबूती के लिहाज से डोटासरा का यह कदम मास्टरस्ट्रोक साबित हो सकता है। इस सूची में पुराने वफादारों और नए चेहरों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है।

इन जिलों में हुआ बड़ा बदलाव

जारी की गई आधिकारिक सूची के अनुसार, सबसे ज्यादा नियुक्तियां अलवर जिले में की गई हैं, जहाँ 5 नगर अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा अजमेर, भीलवाड़ा ग्रामीण, डीडवाना-कुचामन और जोधपुर जिलों में भी नई नियुक्तियां की गई हैं।

किसे कहाँ की मिली जिम्मेदारी? (पूरी लिस्ट)

कांग्रेस आलाकमान के निर्देशानुसार, संगठन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले इन नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है:

  • अजमेर: नसीराबाद क्षेत्र की कमान योगेश परिहार को सौंपी गई है।
  • अलवर जिला: यहाँ नौगांव से गुलशन, गोविंदगढ़ से सुनील कुमार मिश्रा, रामगढ़ से दया किशन सैनी, बरोदा मेव से गौरीशंकर, बहादुरपुर से धीरज शर्मा और मालाखेड़ा से लालाराम सैनी को नगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
  • भीलवाड़ा ग्रामीण: बनेड़ा से भंवरलाल रेगर, रायला से अनिल कोगता और शाहपुर से रमेश सेन अब संगठन का काम संभालेंगे।
  • डीडवाना-कुचामन: कुचामन सिटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र की जिम्मेदारी सत्येंद्र सारस्वत को दी गई है।
  • जोधपुर जिला: बिलाड़ा से गिरधारी लाल परिहार और बालेसर सत्ता से संतोष सांखला को नगर अध्यक्ष बनाया गया है।चुनावी तैयारियों का 'आगाज'राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि राजस्थान में कांग्रेस अब 'एक्शन मोड' में नजर आ रही है। इन नियुक्तियों के जरिए पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि वह बूथ स्तर और नगर स्तर पर कार्यकर्ताओं को एकजुट करना चाहती है। गोविंद सिंह डोटासरा ने इन नियुक्तियों के माध्यम से स्थानीय समीकरणों को साधने की कोशिश की है, ताकि आने वाली राजनीतिक चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया जा सके।इन नए अध्यक्षों के सामने सबसे बड़ी चुनौती गुटबाजी को खत्म कर कार्यकर्ताओं में जोश भरना और जनता के बीच सरकार की विफलताओं या अपनी उपलब्धियों को मजबूती से रखना होगा।

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Published on:

17 Mar 2026 09:14 am

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