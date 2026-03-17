डोटासरा का बड़ा दांव! राजस्थान कांग्रेस में 13 नए ‘सेनापतियों’ की एंट्री, देखें आपके शहर में किसे मिली कमान?

Rajasthan Congress New Appointments 2026: राजस्थान की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में संगठन को नई धार देने और जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत करने के लिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सोमवार को संगठनात्मक नियुक्तियों की एक नई सूची जारी करते हुए 13 नगर अध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया है।