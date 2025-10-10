Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

SMS Hospital : नहीं डरे डॉ मनीष अग्रवाल, तीन दिन पहले प्रिंसिपल ने बनाई थी जांच कमेटी; मालूम था, फिर भी ली एक लाख रिश्वत

डॉ मनीष अग्रवाल के सामने जांच कमेटी फिकी पड़ गई। सब मालूम होते हुए भी डॉ मनीष अग्रवाल ने रिश्वत लेने में कोई चूक नहीं की।

2 min read

जयपुर

image

Manish Chaturvedi

Oct 10, 2025

Doctor Manish Agarwal

Doctor Manish Agarwal (Patrika Photo)

मनीष चतुर्वेदी

जयपुर। एसएमएस अस्पताल के न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉ मनीष अग्रवाल को एक लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया है। एसीबी टीम की ओर से आरोपी से पूछताछ की जा रहीं है। जिसके चलते अब कई डॉक्टर और कर्मचारी एसीबी के रडार पर है। जिनसे भी एसीबी पूछताछ करेगी। इससे ज्यादा चौकानें वाली बात यह है कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन के पास तीन दिन पहले ही यह शिकायत आ चुकी थी। प्रिंसिपल डॉ दीपक माहेश्वरी ने शिकायत मिलने पर जांच कमेटी का गठन कर दिया था। मामले की जांच भी शुरू हो गई थी। लेकिन डॉ मनीष अग्रवाल के सामने जांच कमेटी फिकी पड़ गई। सब मालूम होते हुए भी डॉ मनीष अग्रवाल ने रिश्वत लेने में कोई चूक नहीं की। दंबगई के साथ अपने निवास पर आरोपी ने एक लाख रुपए की रिश्वत ली।

फंसेंगे कई डॉक्टर, होगी प्रिंसिपल से पूछताछ…

एसीबी की ओर से आरोपी डॉक्टर मनीष का मोबाइल खंगाला गया है। घर के तलाशी में कई अहम दस्तावेज एसीबी को हाथ लगे है। ऐसे में एसएमएस अस्पताल के कई डॉक्टर और खास कर्मचारी अब एसीबी के निशाने पर है। एसीबी एएसपी संदीप सारस्वत ने बताया कि इस मामले में प्रिंसिपल डॉ दीपक माहेश्वरी सहित अन्य से एसीबी पूछताछ करेगी। आरोपी डॉ मनीष को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा।

बोले प्रिंसिपल, क्या करता मैं…

एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ दीपक माहेश्वरी ने बताया कि डॉ मनीष अग्रवाल के खिलाफ तीन दिन पहले मुझे शिकायत मिल गई थी। मैंने मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन भी किया था। कमेटी जांच कर रही है। लेकिन इस बीच यह प्रकरण हो गया। अब मैं क्या करता।

200 करोड़ के उपकरण खरीदने की पॉवर…

आरोपी डॉ मनीष अग्रवाल के पास सेंट्रल मेडिकल स्टोर के इंचार्ज सहित कई महकमों की जिम्मेदारी थी। जिसमें करोड़ों रुपए की परचेजिंग पॉवर डॉ मनीष के पास थी। यहां तक की निर्माणाधीन आईपीडी टॉवर में करीब 200 करोड़ रुपए के उपकरणों की खरीद होनी थी। जिसकी खरीद भी डॉ मनीष को करनी थी। इसके अलावा एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अधीन सभी सरकारी अस्पतालों में दवा व उपकरण की बिलिंग को पास करने की जिम्मेदारी भी डॉ मनीष के पास थी। इसके अलावा ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के प्रभारी भी है। कई विभागों में डॉ मनीष के पास अहम जिम्मेदारी थी। जिसके हर विभाग की एसीबी जांच करेगी।

ऐसे पकड़ा गया आरोपी डॉ मनीष..

एक व्यक्ति ने बुधवार को शिकायत दर्ज कराई थी कि पिछले 3 महीनों से उसके बिल पास नहीं हो रहे हैं। उसका न्यूरो सर्जरी में काम आने वाले ब्रेन कॉइल की सप्लाई का काम है। कंपनी को 2 साल का टेंडर दिया गया था। मरीजों की जरूरत के अनुसार कंपनी से सामान मंगवाया जाता था। डॉ. मनीष अग्रवाल बिल पास करने के लिए 1 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। जब कंपनी का प्रतिनिधि बिल लेकर डॉ. मनीष अग्रवाल के ऑफिस पहुंचा तो डॉ. मनीष ने बिल फेंक दिए और कहा कि ये बिल अभी पास नहीं होंगे। डॉ. मनीष ने कर्मचारी से यह भी कहा कि वह उनसे पर्सनली आकर मिले। गुरुवार शाम को डॉ. मनीष अग्रवाल ने शिकायतकर्ता को मिलने के लिए घर बुलाया था। यहां एसीबी की टीम ने डॉ. मनीष अग्रवाल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।

ये भी पढ़ें

जनता क्लिनिक घोटाला ! ब्लैक लिस्टेड फर्म को मिला टेंडर, बोले CMHO : फर्म तो सहीं है, जांच भी करा ली
जयपुर
PATRIKA PHOTO

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Oct 2025 10:12 am

Published on:

10 Oct 2025 10:11 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / SMS Hospital : नहीं डरे डॉ मनीष अग्रवाल, तीन दिन पहले प्रिंसिपल ने बनाई थी जांच कमेटी; मालूम था, फिर भी ली एक लाख रिश्वत

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रेलवे का नया फैसला, जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदेभारत का गुरुग्राम स्टेशन पर आज से बदला समय

Railways New Decision Jodhpur-Delhi Cantt Vande Bharat timings changed from today at Gurugram station
जयपुर

जयपुर के झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग, चारों ओर फैला धुंए का गुबार, लाखों का सामान जला

Jhotwara Industrial Area
जयपुर

जयपुर: JDA की इन वीरान कॉलोनियों में कोई नहीं बनाना चाह रहा घर, बिल्डर और डेवलपर्स हुए मालामाल

JDA Colony
जयपुर

Rajasthan Roadways: ड्राइवर-कंडक्टर के लिए नई गाइडलाइन, हर माह 3000KM बस चलाने पर ही मिलेगा वेतन

Rajasthan Roadways
जयपुर

Rajasthan : मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में नया अपडेट, 2 बड़े संशोधन को वित्त विभाग की मंजूरी

Rajasthan Chief Minister Ayushman Accident Insurance Scheme New update Finance Department approves 2 major amendments
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.