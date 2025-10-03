जनता क्लिनिक घोटाला ! ब्लैक लिस्टेड फर्म को मिला टेंडर, बोले CMHO : फर्म तो सहीं है, जांच भी करा ली

मामले के अनुसार सीएमएचओ जयपुर प्रथम की ओर से अक्सा कंस्ट्रक्शन एंड लेबर सप्लायर्स और जीएस एंड कंपनी को टैंडर दिया गया है। एक सितंबर 2025 से दोनो कंपनियों ने काम करना शुरू कर दिया है। इससे पहले अमर एसोसिएट प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए कर्मचारी काम कर रहे थे। लेकिन इस बार अमर एसोसिएट ने टैंडर के लिए अप्लाई ही नहीं किया। जिसके चलते उसका टैंडर समाप्त हो गया। जयपुर में 42 जनता क्लिनिक है। दोनों फर्मों को 21-21 जनता क्लिनिकों का टैंडर मिला है।