Jaipur: देर रात दो बजे आई धमाके जैसी आवाज, दो लोगों की मौत, कई लोग घायल, देखें तस्वीरें…

Jaipur Rain News: राजधानी जयपुर में लगातार बारिश के चलते अब वॉल सिटी इलाके में बड़ी घटना हुई है। देर रात एक मकान गिरा है और उसके मलबे के नीचे दबने के कारण दो लोगों की मौत की सूचना है। एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस सवेरे तक बचाव कार्य में लगी रही और चार से पांच लोगों को अचेत एवं जख्मी हालत में बाहर निकाला गया। उसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि मकान मालिक ने कुछ दिन पहले ही ये मकान बंगाली परिवार को किराये पर दिया था। मामला सुभाष चौक थाना इलाके का है।