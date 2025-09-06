Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Jaipur: देर रात दो बजे आई धमाके जैसी आवाज, दो लोगों की मौत, कई लोग घायल, देखें तस्वीरें…

House Collapsed In Jaipur: बताया जा रहा है कि मकान मालिक ने कुछ दिन पहले ही ये मकान बंगाली परिवार को किराये पर दिया था। मामला सुभाष चौक थाना इलाके का है।

जयपुर

Sep 06, 2025

Jaipur Rain News: राजधानी जयपुर में लगातार बारिश के चलते अब वॉल सिटी इलाके में बड़ी घटना हुई है। देर रात एक मकान गिरा है और उसके मलबे के नीचे दबने के कारण दो लोगों की मौत की सूचना है। एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस सवेरे तक बचाव कार्य में लगी रही और चार से पांच लोगों को अचेत एवं जख्मी हालत में बाहर निकाला गया। उसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि मकान मालिक ने कुछ दिन पहले ही ये मकान बंगाली परिवार को किराये पर दिया था। मामला सुभाष चौक थाना इलाके का है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना रामकुमार धावाई वाली गली की है। बताया जा रहा है कि लगातार बारिश के चलते पुराने मकान में तेजी से सीलन बढ़ रही थी। मकान का कुछ हिस्सा जर्जर भी हो चला था। मकान मालिक ने यह मकान कुछ दिन पहले ही किराये पर दिया था। इसमें करीब सात से आठ लोग रह रहे थे। देर रात दो बजे अचानक चीख पुकार मची। लोगों ने बताया कि उन्होंने तेज धमाके जैसी आवाज सुनी थी। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने सिविल डिफेंस एवं एसडीआरएफ को भी जानकारी दी।

Rajasthan School Closed

जानकारी में सामने आया कि दो लोगों की मौत हो गई है और चार से पांच लोगों को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेस्क्यू अभियान सवेरे तक चला था। जिन लोगों की मौत हुई है, उनके बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है। पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी पुलिस ने सचेत किया है और आसपास के पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि जयपुर में कल सवेरे और फिर शाम के बाद देर रात तक लगातार बारिश जारी रही है। आज भी भारी बारिश की चेतावनी है।

06 Sept 2025 07:57 am

