IMD Warning: तेज आंधी, ओलावृष्टि की संभावना के बीच अभी-अभी आया 7 जिलों में अगले 3 घंटे में बारिश का अलर्ट

जयपुर, श्रीगंगानगर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, सीकर सहित आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। हवा की गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थान पर शरण लेने और पेड़ों के नीचे खड़े न होने की हिदायत दी गई है। स्थिति सामान्य होने तक सावधानी बरतने को कहा गया है।