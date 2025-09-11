Patrika LogoSwitch to English

DUSU Election: राजस्थान की बेटी जोसलीन को NSUI ने दिया अध्यक्ष पद का टिकट, उपाध्यक्ष पर लड़ेंगे राहुल

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव में NSUI ने अध्यक्ष पद के लिए राजस्थान की बेटी जोसलीन चौधरी को टिकट दिया है। वहीं, उपाध्यक्ष पद पर राहुल झांसला मैदान में उतरेंगे। NSUI ने युवाओं को प्रतिनिधित्व देने पर फोकस किया है।

जयपुर

Arvind Rao

Sep 11, 2025

Joslyn choudhary and Rahul Jhansla
Joslyn choudhary and Rahul Jhansla (Photo-X)

जयपुर: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। NSUI ने अध्यक्ष पद के लिए राजस्थान की बेटी जोसलीन चौधरी को टिकट दिया है। जबकि उपाध्यक्ष पद पर अलवर के राहुल झांसला उम्मीदवार होंगे।


बता दें कि दोनों ही MA Buddhist First Year के छात्र हैं। जोसलीन चौधरी जोधपुर जिले से ताल्लुक रखती हैं। वहीं राहुल अलवर जिले के निवासी हैं। सोशल मीडिया पर लोग जमकर बधाई दे रहे हैं।

चार पदों के लिए 50 से अधिक नामांकन


इस बार डूसू चुनाव को लेकर छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। चार पदों के लिए 50 से अधिक नामांकन दाखिल हुए, जिनमें से जांच के बाद 73 नामांकन वैध पाए गए। इनमें अध्यक्ष पद के लिए 21, सचिव पद के लिए 20, संयुक्त सचिव के लिए 17 और उपाध्यक्ष पद के लिए 15 नामांकन शामिल हैं।


खास बात यह है कि 73 वैध नामांकनों में 15 महिला उम्मीदवार भी हैं। जो छात्र राजनीति में बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. राजकिशोर शर्मा ने बताया कि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि गुरुवार दोपहर 12 बजे तक थी। इसके बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची गुरुवार शाम पांच बजे जारी कर दी जाएगी।


गौरतलब है कि डूसू चुनाव के लिए मतदान 18 सितंबर को होगा। इस चुनाव में विभिन्न छात्र संगठनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने की उम्मीद है। वहीं, NSUI ने युवाओं को प्रतिनिधित्व देने पर विशेष जोर दिया है।

