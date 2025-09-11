DUSU Election: राजस्थान की बेटी जोसलीन को NSUI ने दिया अध्यक्ष पद का टिकट, उपाध्यक्ष पर लड़ेंगे राहुल



इस बार डूसू चुनाव को लेकर छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। चार पदों के लिए 50 से अधिक नामांकन दाखिल हुए, जिनमें से जांच के बाद 73 नामांकन वैध पाए गए। इनमें अध्यक्ष पद के लिए 21, सचिव पद के लिए 20, संयुक्त सचिव के लिए 17 और उपाध्यक्ष पद के लिए 15 नामांकन शामिल हैं।