शिक्षा विभाग ने प्रवेशोत्सव की अंतिम तिथि बढ़ाई, 9वीं से 12वीं की कक्षाओं में अब 30 अगस्त तक विद्यार्थी ले सकेंगे प्रवेश

जयपुर. प्रदेश में सरकारी और गैरसरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि फिर बढ़ा दी है। अब 30 अगस्त तक विद्यार्थी प्रवेश ले सकेगा। पहली से आठवीं तक की कक्षा में प्रवेश प्रक्रिया साल भर जारी रहेगी। निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीताराम जाट ने आदेश जारी कर प्रवेशोत्सव की तिथि बढ़ा दी।
नामांकन बढ़ाने और ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालयों से जोडऩे प्रवेश की अंतिम तिथि 30 अगस्त तक बढ़ाई है। पहले 16 अगस्त तक प्रवेशोत्सव का कार्यक्रम तय किया था।
स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और ड्रॉप आउट बच्चों को जोडऩे के अभियान पर बारिश और हादसों से ब्रेक लग गया था। प्रदेशभर में जर्जर स्कूलों के कारण कई हादसे हुए। इससे समूचे शिक्षा विभाग का फोकस बच्चों की सुरक्षा पर लगा रहा। इससे शिक्षा विभाग प्रवेशोत्सव में अपेक्षित नतीजे हासिल नहीं कर पाया।
निजी स्कूल साल की शुरुआत में ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। फरवरी-मार्च में बच्चों को प्रवेश देना शुरू कर देते हैं। जुलाई तक तो निजी स्कूलों में नामांकन बढ़ जाता है। वहीं सरकारी स्कूलों में नए शिक्षा सत्र से प्रवेशोत्सव का अभियान शुरू किया जाता है। इस कारण शिक्षकों के लिए नामांकन बढ़ाना चुनौती बन जाता है। शिक्षक संघ पंचायतीराज के प्रदेश अध्यक्ष शेरसिंह चौहान का कहना है कि सरकारी स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया नए शैक्षणिक सत्र से पहले ही आरंभ कर देनी चाहिए। इससे स्कूलों का नामांकन स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा।