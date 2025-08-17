शिक्षा विभाग ने प्रवेशोत्सव की अंतिम तिथि बढ़ाई, 9वीं से 12वीं की कक्षाओं में अब 30 अगस्त तक विद्यार्थी ले सकेंगे प्रवेश

निजी स्कूल साल की शुरुआत में ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। फरवरी-मार्च में बच्चों को प्रवेश देना शुरू कर देते हैं। जुलाई तक तो निजी स्कूलों में नामांकन बढ़ जाता है। वहीं सरकारी स्कूलों में नए शिक्षा सत्र से प्रवेशोत्सव का अभियान शुरू किया जाता है। इस कारण शिक्षकों के लिए नामांकन बढ़ाना चुनौती बन जाता है। शिक्षक संघ पंचायतीराज के प्रदेश अध्यक्ष शेरसिंह चौहान का कहना है कि सरकारी स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया नए शैक्षणिक सत्र से पहले ही आरंभ कर देनी चाहिए। इससे स्कूलों का नामांकन स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा।