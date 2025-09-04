9वीं के स्टूडेंट नहीं बता पाए CM का नाम, भड़के मदन दिलावर; शिक्षक को मोबाइल चलाते देख लगाई फटकार

जयपुर। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार सुबह राजधानी जयपुर के कई सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कहीं टीचर मोबाइल चलाते मिले तो कहीं गंदगी का आलम देख शिक्षा मंत्री ने नाराजगी जताई।
शिक्षा मंत्री मदल दिलावर सुबह सबसे पहले जयपुर के पानीपेच में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पहुंचे। जहां व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद मुरलीपुरा बीड़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद शिक्षा मंत्री द्वारिकापुरी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचे।
द्वारिकापुरी के स्कूल में निरीक्षण के दौरान एक शिक्षक मोबाइल चलाते मिला। जिस पर शिक्षा मंत्री ने शिक्षक को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही पूछा कि शिक्षक स्कूल में क्या करने के लिए आते हैं? मंत्री ने शिक्षक को स्कूल समय में मोबाइल पर गेम नहीं खेलने की नसीहत देते हुए कहा कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए।
इसके बाद शिक्षा मंत्री ने स्कूली बच्चों से सवाल पूछे। जिनका जवाब सुनकर मंत्री हैरान हो गए। 9वीं कक्षा के बच्चे राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं बता पाए। जिस पर शिक्षा मंत्री ने नाराजगी जताई।
निरीक्षण के दौरान सरकारी स्कूल में गुटका और चिप्स के पाउच बिखरे मिले। शिक्षा मंत्री ने खुद चिप्स की थैली उठाकर शिक्षक को दिखाई और सवाल किया कि यह सफाई है? साथ ही मंत्री ने नाराजगी जताते हुए तत्काल सुधार और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि प्रत्येक विद्यार्थी को स्वच्छ परिवेश एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए।