9वीं के स्टूडेंट नहीं बता पाए CM का नाम, भड़के मदन दिलावर; शिक्षक को मोबाइल चलाते देख लगाई फटकार

निरीक्षण के दौरान सरकारी स्कूल में गुटका और चिप्स के पाउच बिखरे मिले। शिक्षा मंत्री ने खुद चिप्स की थैली उठाकर शिक्षक को दिखाई और सवाल किया कि यह सफाई है? साथ ही मंत्री ने नाराजगी जताते हुए तत्काल सुधार और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि प्रत्येक विद्यार्थी को स्वच्छ परिवेश एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए।