शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का सख्त रूख, छात्रा से अश्लील हरकत करने वाला संविदा शिक्षक बर्खास्त

प्रकरण के अनुसार एक निजी स्कूल की कक्षा सातवीं की छात्रा चार अगस्त को ट्यूशन पढ़ने गई थी। आरोप है कि शिक्षक राजेंद्र शर्मा ने छात्रा से छेड़छाड़ कर उसे धमकाया कि वह घर पर कुछ न बताए। डरी हुई बच्ची ने रोते हुए मां को घटना बताई। परिजन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन एक माह बाद भी पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं हुई।