शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का सख्त रूख, छात्रा से अश्लील हरकत करने वाला संविदा शिक्षक बर्खास्त

जयपुर। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने धौलपुर जिले में स्कूली छात्रा से अश्लील हरकत करने वाले संविदा शिक्षक को बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री से पीड़ित बालिका के परिजन उनके जयपुर स्थित आवास पर मिले और घटना से अवगत कराया। इसके बाद मंत्री ने निदेशक प्रारंभिक शिक्षा सीताराम जाट को कार्रवाई के आदेश दिए।
प्रकरण के अनुसार एक निजी स्कूल की कक्षा सातवीं की छात्रा चार अगस्त को ट्यूशन पढ़ने गई थी। आरोप है कि शिक्षक राजेंद्र शर्मा ने छात्रा से छेड़छाड़ कर उसे धमकाया कि वह घर पर कुछ न बताए। डरी हुई बच्ची ने रोते हुए मां को घटना बताई। परिजन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन एक माह बाद भी पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं हुई।
परिजन ने आरोप लगाया कि शिक्षक ने पंचायत के सामने कबूलनामा कर माफी मांगी, जिसका वीडियो उनके पास है, फिर भी पुलिस लापरवाह बनी रही। आरोपी संविदा शिक्षक के साथ निजी विद्यालय भी चलाता है। शिक्षा मंत्री ने मामले को गंभीर मानते हुए शिक्षक को हटाने और पुलिस को तत्काल गिरफ्तारी कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।