शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान, राजस्थान के हर सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए होंगे अलग शौचालय

Rajasthan : राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सोमवार को राजस्थान विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार हर सरकारी स्कूल में लड़कियों के लिए अलग शौचालय सहित उचित स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में दिलावर ने कहा कि पूरे राजस्थान में स्कूल भवनों और शौचालयों का सर्वेक्षण चल रहा है। उन्होंने कहा, सर्वेक्षण के बाद, स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। सभी उच्च प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में लड़कियों के सम्मान और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए उनके लिए अलग शौचालय बनाए जाएंगे।