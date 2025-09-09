शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान, राजस्थान के हर सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए होंगे अलग शौचालय

Rajasthan : राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सोमवार को राजस्थान विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार हर सरकारी स्कूल में लड़कियों के लिए अलग शौचालय सहित उचित स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में दिलावर ने कहा कि पूरे राजस्थान में स्कूल भवनों और शौचालयों का सर्वेक्षण चल रहा है। उन्होंने कहा, सर्वेक्षण के बाद, स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। सभी उच्च प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में लड़कियों के सम्मान और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए उनके लिए अलग शौचालय बनाए जाएंगे।
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आगे बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के प्रस्ताव को पंचायती राज विभाग को पहले ही भेज दिए गए हैं। कांग्रेस के सुजागढ़ विधायक मनोज कुमार के प्रश्न के लिखित उत्तर में शिक्षा मंत्री दिलावर ने यूडीआईएसई के आंकड़ों (2023-24) का हवाला देते हुए बताया कि सुजानगढ़ तहसील में 147 सरकारी स्कूलों में से 146 अपने स्वयं के भवन में हैं, जहां पर शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। वहीं बीदासर तहसील में, अपने स्वयं के भवनों वाले सभी 195 स्कूलों में शौचालय की सुविधा है।
हालांकि, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर स्वीकार किया कि सुजानगढ़ के सारोठिया स्थित एक सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शौचालय की सुविधा नहीं है, जबकि सारोठिया और द्यात्री के दो विद्यालयों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय नहीं हैं।
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आश्वासन दिया, हम इन कमियों को जल्द ही दूर कर लेंगे। उचित स्वच्छता के अभाव में किसी भी बालिका को स्कूल जाने से हतोत्साहित नहीं किया जाएगा।