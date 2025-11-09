कबड्डी लीग में भिडे़ंगी 8 टीमें, दुबई में होंगे मुकाबले, लीग ट्रॉफी का हुआ अनावरण

जयपुर। भारतीय कबड्डी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के उद्देश्य से कैनवी प्रीमियर कबड्डी लीग के सीजन-2 का शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर लीग की ग्रैंड ट्रॉफी का अनावरण किया गया। सीजन-2 का आयोजन जल्द ही दुबई में होने जा रहा है, जहां भारतीय खेल भावना और टीम स्पिरिट का शानदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी प्रदीप नरवाल, कैनवी स्पोर्ट्स फेडरेशन के फाउंडर डायरेक्टर शिव कुमार बेनीवाल, दीपक राय, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और सीपीकेएल की आइकॉन प्लेयर पूजा सिहाग तथा ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर सहित अन्य मौजूद रहे। समारोह में देशभर से आए कबड्डी खिलाड़ियों और विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने भी शिरकत की।
लीग में एमपी टाइटंस, हरियाणा हीरोज, गुजरात ग्लैडिएटर्स, धाकड़ दिल्ली, मुंबई मोनार्क्स, राजस्थान रेबल्स, कोलकाता किंग्स और दबंग यूपी भाग लेगी। खिलाड़ियों के चयन और टीम संयोजन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, जो जल्द ही अपने अभ्यास सत्रों की शुरुआत करेंगी।
इस अवसर पर डायरेक्टर शिव कुमार बेनीवाल ने कहा कि हमारा लक्ष्य भारतीय कबड्डी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत की मिट्टी से जुड़ा यह पारंपरिक खेल विश्व पटल पर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराए।
