कबड्डी लीग में भिडे़ंगी 8 टीमें, दुबई में होंगे मुकाबले, लीग ट्रॉफी का हुआ अनावरण

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी प्रदीप नरवाल, कैनवी स्पोर्ट्स फेडरेशन के फाउंडर डायरेक्टर शिव कुमार बेनीवाल, दीपक राय, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और सीपीकेएल की आइकॉन प्लेयर पूजा सिहाग तथा ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर सहित अन्य मौजूद रहे। समारोह में देशभर से आए कबड्डी खिलाड़ियों और विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने भी शिरकत की।