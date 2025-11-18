चुनाव आयोग का बड़ा कदम: फर्जी वोटरों पर लगाम लगाने के लिए अब AI का इस्तेमाल, पश्चिम बंगाल से शुरू होगी नई तकनीक

चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि AI चेहरे की पहचान (Facial Recognition) तकनीक से मतदाता सूची में मौजूद लाखों फोटो का मिलान करेगा। इससे एक ही व्यक्ति का कई जगहों पर पंजीकरण या किसी और की फोटो का गलत इस्तेमाल तुरंत पकड़ा जा सकेगा। अधिकारी ने कहा, "प्रवासी मजदूरों और दूसरे लोगों की फोटो के दुरुपयोग की शिकायतें बढ़ी हैं, इसलिए हम एआई को हथियार बना रहे हैं।"