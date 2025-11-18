Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

चुनाव आयोग का बड़ा कदम: फर्जी वोटरों पर लगाम लगाने के लिए अब AI का इस्तेमाल, पश्चिम बंगाल से शुरू होगी नई तकनीक

SIR 2025: बीएलओ की जिम्मेदारी और बढ़ी। मुख्य मकसद फर्जी, डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं को चिह्नित करना।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

MOHIT SHARMA

Nov 18, 2025

Photo: Patrika Graphic Design

Photo: Patrika Graphic Design

Election Commission of India: जयपुर/नई दिल्ली. चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को पूरी तरह साफ-सुथरा बनाने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का सहारा लेने का फैसला किया है। देश में चल रही विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) प्रक्रिया में सबसे पहले पश्चिम बंगाल में AI तकनीक का इस्तेमाल होगा। इसका मुख्य मकसद फर्जी, डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं को चिन्हित करना है।

चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि AI चेहरे की पहचान (Facial Recognition) तकनीक से मतदाता सूची में मौजूद लाखों फोटो का मिलान करेगा। इससे एक ही व्यक्ति का कई जगहों पर पंजीकरण या किसी और की फोटो का गलत इस्तेमाल तुरंत पकड़ा जा सकेगा। अधिकारी ने कहा, "प्रवासी मजदूरों और दूसरे लोगों की फोटो के दुरुपयोग की शिकायतें बढ़ी हैं, इसलिए हम एआई को हथियार बना रहे हैं।"

हालांकि तकनीक के बावजूद बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) की भूमिका सबसे अहम रहेगी। घर-घर जाकर फोटो लेना, फॉर्म भरवाना और हस्ताक्षर का सत्यापन करना अभी भी बीएलओ ही करेंगे। सबसे बड़ी बात – अगर गणना के बाद भी कोई फर्जी या मृत मतदाता सूची में रह जाता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित बीएलओ पर होगी।

मुख्य बिंदु- एक नजर में

  • प्रक्रिया: विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) दूसरा चरण
  • AI का इस्तेमाल: सबसे पहले पश्चिम बंगाल में
  • तकनीक: फेशियल रिकग्निशन से डुप्लीकेट/फर्जी फोटो पकड़ेंगे
  • जिम्मेदारी: अंतिम सत्यापन और जवाबदेही बीएलओ की
  • 12 राज्य शामिल: प. बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, गोवा, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान-निकोबार

फर्जी वोटर (Fake Voters) आईडी का मामला आया सामने

हरियाणा चुनाव में ब्राजीली मॉडल की फोटो वाले फर्जी वोटर आईडी का मामला सामने आने और राहुल गांधी के सवालों के बाद चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ गया था। माना जा रहा है कि AI तकनीक से अब ऐसी गड़बडिय़ां लगभग नामुमकिन हो जाएंगी। चुनाव आयोग का साफ कहना है एआई "तकनीक सहायक है, लेकिन मतदाता सूची की शुद्धता की गारंटी बीएलओ ही देंगे।"

ये भी पढ़ें

शिक्षा में एआई का दौर: सहस्रबुद्धे ने कुलपति चयन से इन्टर्नशिप तक एआई के इस्तेमाल की सिफारिश की
जयपुर
Photo: Patrika Network

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Nov 2025 03:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / चुनाव आयोग का बड़ा कदम: फर्जी वोटरों पर लगाम लगाने के लिए अब AI का इस्तेमाल, पश्चिम बंगाल से शुरू होगी नई तकनीक

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bullet Train: बुलेट ट्रेन से बदलेगा राजस्थान का भविष्य, पर्यटन से रोजगार तक खुलेगी नई संभावनाएं

Bullet Train in Rajasthan
जयपुर

Patrika Book Fair: कोना-कोना क्लासिक और मॉडर्न लेखकों की किताबों से रोशन, देखें पत्रिका नेशनल बुक फेयर की तस्वीरें

जयपुर

जयपुर जिले के इस बांध पर जोखिम की नींव पर खड़ा हो रहा ‘हादसों’ का अस्पताल, भवन के निर्माण ने बढ़ाई बेचैनी

जयपुर

आधुनिक दौर में पूंजीवाद का उभरता मानवतावादी स्वरूप

ओपिनियन

राजस्थान में गरमाया BLO आत्महत्या केस: मुकेशचंद के सुसाइड नोट से शिक्षकों में भारी रोष, जानें क्या की मांग

Rajasthan BLO suicide case in Jaipur
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.