शिक्षा में एआई का दौर: सहस्रबुद्धे ने कुलपति चयन से इन्टर्नशिप तक एआई के इस्तेमाल की सिफारिश की

सम्मेलन में दक्षिण एशिया में शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि जॉज थिवेयोस ने भी एआई की ताकत पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि वे एआई का उपयोग भारतीय फिल्मों और संगीत की पसंद के अनुसार चयन करने में करते हैं। थिवेयोस ने कहा, एआई भविष्य का अभिन्न हिस्सा है। यह कौशल विकास को प्रेरित करता है और छात्रों को उद्योग की जरूरतों के मुताबिक तैयार करने में सहायक है।" उन्होंने जोर दिया कि AI न केवल उद्योग को नया आकार दे रहा है, बल्कि नए रोजगार सृजित कर रहा है और काम की प्रकृति को बदल रहा है।

