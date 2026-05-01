Jaipur: 132 KV ग्रिड फॉल्ट से 150,000 बिजली उपभोक्ता परेशान…कई इलाकों में आज 4 घंटे शटडाउन

गुरूवार को प्रसारण निगम के इंजीनियरों ने ब्लास्ट के बाद कुछ हद तक ग्रिड को दुरुस्त किया, लेकिन समस्या पूरी तरह हल नहीं हुई। गुरुवार को भी इससे जुड़े बड़े इलाकों की बिजली आपूर्ति करीब तीन घंटे तक बंद रही। अब प्रसारण निगम के इंजीनियर शुक्रवार सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ग्रिड का रख-रखाव कर रहे हैं। ऐसे में बिंदायका सब-डिवीजन क्षेत्र की डेढ़ लाख आबादी को चार घंटे तक बिजली गुल रहने की तपस्या करनी होगी। फॉल्ट दुरुस्त करने में देरी होने पर शटडाउन की समय सीमा को बढ़ाया भी जा सकता है।