1 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur: 132 KV ग्रिड फॉल्ट से 150,000 बिजली उपभोक्ता परेशान…कई इलाकों में आज 4 घंटे शटडाउन

Jaipur Power Cut Today: जयपुर शहर के सिरसी रोड इलाके में करीब डेढ़ लाख आबादी को बिजली संकट का सामना करना पड़ेगा। ग्रिड स्टेशन के फॉल्ट को ठीक करने के लिए विद्युत प्रसारण निगम ने शुक्रवार को क्षेत्र में 4 घंटे का शटडाउन लेकर मेंटीनेंस कर रहा है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

May 01, 2026

पत्रिका फाइल फोटो

पत्रिका फाइल फोटो

Jaipur Power Cut Today: जयपुर शहर के सिरसी रोड इलाके में करीब डेढ़ लाख आबादी को बिजली संकट का सामना करना पड़ेगा। क्षेत्र में 33 केवी निजी टाउनशिप के ट्रांसफार्मर के कनेक्टर में ब्लास्ट के कारण सिरसी रोड स्थित 132 केवी ग्रिड स्टेशन को बड़ा नुकसान पहुंचा। ग्रिड स्टेशन के फॉल्ट को ठीक करने के लिए विद्युत प्रसारण निगम ने शुक्रवार को क्षेत्र में 4 घंटे का शटडाउन लेकर मेंटीनेंस कर रहा है। जिसके चलते इलाके में आज सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी।

ग्रिड ठीक किया लेकिन फॉल्ट बरकरार

गुरूवार को प्रसारण निगम के इंजीनियरों ने ब्लास्ट के बाद कुछ हद तक ग्रिड को दुरुस्त किया, लेकिन समस्या पूरी तरह हल नहीं हुई। गुरुवार को भी इससे जुड़े बड़े इलाकों की बिजली आपूर्ति करीब तीन घंटे तक बंद रही। अब प्रसारण निगम के इंजीनियर शुक्रवार सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ग्रिड का रख-रखाव कर रहे हैं। ऐसे में बिंदायका सब-डिवीजन क्षेत्र की डेढ़ लाख आबादी को चार घंटे तक बिजली गुल रहने की तपस्या करनी होगी। फॉल्ट दुरुस्त करने में देरी होने पर शटडाउन की समय सीमा को बढ़ाया भी जा सकता है।

शटडाउन के दौरान प्रभावित क्षेत्र

सिरसी रोड-132 केवी ग्रिड से जुड़े 33 केवी रॉयल ग्रीन, सेवन हेवन, अमलतास, अनिल स्टील, किंग्स कोर्ट, रवि सूर्या, एटलान्टिका, सिल्वर क्राउन, सिरसी, बिंदायका, मीनावाला, भुताली, कनकपुरा, कनक वृंदावन, बजरी मंडी रोड, महाराणा प्रताप मार्ग, बिंदायका–कनकपुरा औद्योगिक क्षेत्र, मूर्तिकार, निमेड़ा, सिवार गांव, सिवार मोड़, अलंकार कॉलेज, सुखीजा विहार, ग्रांड विस्टा, जेनेसिस, इंदिरा माई की कोठी, मुखर्जी फार्म, वैशाली एस्टेट, कृष्णा वन, प्रेस्टीज गार्डन, पंच्यावाला, शिव महिमा नगर, अक्षत मिडोस, उन्नति निलय, सिरसी रोड, तारा नगर, राम नगर, खिरनी फाटक, सत्य नगर एवं आसपास के क्षेत्रों में सुबह 4 घंटे बिजली बंद रहेगी।

इसी तरह सुबह 7 से 11 बजे तक खिरनी फाटक जीएसएस से जुड़े तारा नगर ए, बी, सी, डी, कनकपुरा स्टेशन, कांटा चौराहा, बृजमंडल, श्रीराम नगर, कल्याण कुंज, भोमिया नगर, चौपड़ा आश्रम, शांति मैरिज गार्डन और महाराणा प्रताप स्कूल के आसपास के क्षेत्रों में भी बिजली बंद रहेगी।

इस सप्ताह में दूसरा बड़ा शटडाउन

जयपुर शहर में बीते मंगलवार को दोपहर 2 बजे तक जयपुर विद्युत वितरण निगम मेंटेनेंस कार्य के कारण परकोटा क्षेत्र के 10 से ज्यादा इलाकों में बिजली सप्लाई बंद रखी। सुबह 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक करीब 4 घंटे तक शटडाउन लेकर मेंटीनेंस कराया गया। जिससे शहर के परकोटा क्षेत्र के कई इलाके प्रभावित रहे। बिजली विभाग की ओर से लाइन मेंटेनेंस और जरूरी तकनीकी कार्य के चलते यह पावरकट लिया गया।

ये भी पढ़ें

IPL 2026: जयपुर में शुक्रवार को IPL मैच, ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव, जानें रूट प्लान
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 May 2026 07:20 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: 132 KV ग्रिड फॉल्ट से 150,000 बिजली उपभोक्ता परेशान…कई इलाकों में आज 4 घंटे शटडाउन

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Summer Special Train: गर्मियों में बढ़ी भीड़ के बीच रेलवे की पहल, जयपुर से इन रेलवे स्टेशनों के लिए चलाई स्पेशल ट्रेनें

जयपुर

जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग… हवा में ही 3 फ्लाइट करनी पड़ी होल्ड

बिगड़े मौसम से जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन प्रभावित, पत्रिका फोटो
जयपुर

चलती कार में आग क्यों लगती है? वैष्णोदेवी से लौटते परिवार के हादसे के बाद एक्सपर्ट की सलाह

What Causes Cars to Catch Fire on Move
जयपुर

Good News: सरकारी कॉलेजों में 3,540 पदों पर भर्ती, ₹28,850 फिक्स सैलरी के साथ शानदार अवसर! 5 मार्च से आवेदन

teacher
जयपुर

ओले गिरने के बाद 1-2-3-4-5-6 मई को आंधी-बारिश का अलर्ट, IMD ने जारी किया राजस्थान मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट

Weather update
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.