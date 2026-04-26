राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में ‘युवा जोश’ की एंट्री, 2024 बैच के IAS संभालेंगे SDM का ज़िम्मा, जानें कब होगी पहली तैनाती?

राजस्थान के प्रशासनिक बेड़े में जल्द ही नई सोच और नवाचार का समावेश होने जा रहा है। जयपुर स्थित 'हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान' (एचसीएम रीपा) में शनिवार को वर्ष 2024 बैच के प्रोबेशनर्स आईएएस अधिकारियों का विदाई सत्र संपन्न हुआ। यह विदाई महज एक रस्म नहीं थी, बल्कि राजस्थान की 'ग्राउंड रियलिटी' को समझकर लौटे इन युवा अधिकारियों के लिए भविष्य की चुनौतियों का शंखनाद था।



मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने इन भावी नीति-निर्धारकों को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि अब प्रशासन केवल फाइलों तक सीमित नहीं, बल्कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का नाम है।