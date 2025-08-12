ढूंड नदी में अवैध कब्जे और मिट्टी खनन से पर्यावरण को खतरा, ग्रामीणों ने की मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत

चाकसू. विधानसभा क्षेत्र की बड़ोदिया पंचायत से बहने वाली ढूंड नदी अवैध कब्जों, मिट्टी खनन और अतिक्रमण के कारण सिकुड़ रही है। इससे नदी अपने प्राकृतिक स्वरूप से भटक चुकी है, जिसके चलते जलभराव और पर्यावरणीय समस्याओं का खतरा बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों की बार-बार शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे अतिक्रमण करने वालों के हौसले बुलंद हैं।
ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज की, जिसके बाद पटवारी रमेश चंद मीना की 26 दिसंबर 2024 की मौका रिपोर्ट में खसरा नंबर 153 और 154 पर लगभग एक हेक्टेयर भूमि पर तारबंदी के साथ कब्जा पाया गया। सरपंच रामेश्वर चौधरी ने बताया कि कब्जे पुराने हैं और मिट्टी बेचने का कार्य भी काश्तकारों द्वारा किया जा रहा है। तहसीलदार रूबी सेहरा ने मामले की जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से नदी को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग की है।