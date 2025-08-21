Jaipur: होटल में एस्कॉर्ट सर्विस देने को कहकर चल रही थी ठगी, लड़की एडवांस लेकर दलाल के साथ आती… 4 गिरफ्तार

जयपुर। जवाहर सर्कल थाना पुलिस ने फर्जी ऑनलाइन एस्कॉर्ट सर्विस के जरिये ब्लैकमेलिंग के मामले में महिला सहित चार जनों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी (पूर्व) संजीव नैन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी ओमप्रकाश उर्फ राजू पूनिया (40) दयालपुरा दूद, मनीष चौधरी उर्फ डूग्गा (22) पंवालिया मुहाना, भागचन्द गुर्जर (30) अखैपुरा मौजमाबाद और सन्नी देवी (32) आसलपुर जोबनेर की रहने वाली है।
पुलिस ने बताया कि आरोपी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ग्राहकों से मारपीट करते और पैसे लूट लेते थे। पूछताछ में सामने आया कि ग्राहक एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर दलाल को एडवांस पेमेंट दे देता। लेकिन उसको कोई सर्विस उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। ग्राहक से एडवांस पेमेंट लेकर लड़की दलाल के साथ भेजते थे।
मौके पर लड़की ग्राहक से पैसों को लेकर विवाद करने लगती। इस दौरान होटल के पास खड़े दलाल मारपीट कर ग्राहक को लूट लेते थे। इसके अलावा ग्राहक से एडवांस पेमेंट लेकर लड़की दलाल के साथ आती। सर्विस के बाद लड़की ग्राहक के खिलाफ बलात्कार व छेड़छाड़ के आरोप लगाकर ज्यादा पैसों की डिमांड करती है। डर जाने पर गिरोह के सदस्य ग्राहक से मोटी रकम वसूलते।
एसीपी (मालवीय नगर) आदित्य पूनिया ने बताया कि एक व्यक्ति ने 17 अगस्त को मसाज के लिए मसाजर पब्लिक डॉट कॉम से संपर्क किया। गैंग ने सुविधा देने के एवज में 2 हजार रुपए एडवांस और शेष रकम बाद में देना तय किया। युवती ने होटल में पहुंचकर मसाज करने से इनकार कर दिया। युवती ने खुद को ऑन लाइन सैक्स रैकेट से जुड़े होने की कहकर 50 हजार रुपए मांगे, नहीं देने पर बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी दी। वहां से निकलने के बाद पीड़ित ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया।