जयपुर

Jaipur: होटल में एस्कॉर्ट सर्विस देने को कहकर चल रही थी ठगी, लड़की एडवांस लेकर दलाल के साथ आती… 4 गिरफ्तार

Fake escort service: राजधानी जयपुर के जवाहर सर्कल थाना क्षेत्र से फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस का मामला सामने आया है। दलाल युवती को लेकर होटल तक जाता और कमरे में युवती बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी देने लगती।

जयपुर

Kamal Mishra

Aug 21, 2025

escort service in jaipur
फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस देने वाले गिरफ्तार आरोपी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

जयपुर। जवाहर सर्कल थाना पुलिस ने फर्जी ऑनलाइन एस्कॉर्ट सर्विस के जरिये ब्लैकमेलिंग के मामले में महिला सहित चार जनों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी (पूर्व) संजीव नैन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी ओमप्रकाश उर्फ राजू पूनिया (40) दयालपुरा दूद, मनीष चौधरी उर्फ डूग्गा (22) पंवालिया मुहाना, भागचन्द गुर्जर (30) अखैपुरा मौजमाबाद और सन्नी देवी (32) आसलपुर जोबनेर की रहने वाली है।

पुलिस ने बताया कि आरोपी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ग्राहकों से मारपीट करते और पैसे लूट लेते थे। पूछताछ में सामने आया कि ग्राहक एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर दलाल को एडवांस पेमेंट दे देता। लेकिन उसको कोई सर्विस उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। ग्राहक से एडवांस पेमेंट लेकर लड़की दलाल के साथ भेजते थे।

चाची ने नाबालिग भतीजे पर लगाया था बलात्कार का आरोप, खुद निकली दोषी…कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
अलवर
Court Judgement

एडवांस लेकर लड़की दलाल के साथ आती

मौके पर लड़की ग्राहक से पैसों को लेकर विवाद करने लगती। इस दौरान होटल के पास खड़े दलाल मारपीट कर ग्राहक को लूट लेते थे। इसके अलावा ग्राहक से एडवांस पेमेंट लेकर लड़की दलाल के साथ आती। सर्विस के बाद लड़की ग्राहक के खिलाफ बलात्कार व छेड़छाड़ के आरोप लगाकर ज्यादा पैसों की डिमांड करती है। डर जाने पर गिरोह के सदस्य ग्राहक से मोटी रकम वसूलते।

50 हजार मांगे, नहीं देने पर धमकाया

एसीपी (मालवीय नगर) आदित्य पूनिया ने बताया कि एक व्यक्ति ने 17 अगस्त को मसाज के लिए मसाजर पब्लिक डॉट कॉम से संपर्क किया। गैंग ने सुविधा देने के एवज में 2 हजार रुपए एडवांस और शेष रकम बाद में देना तय किया। युवती ने होटल में पहुंचकर मसाज करने से इनकार कर दिया। युवती ने खुद को ऑन लाइन सैक्स रैकेट से जुड़े होने की कहकर 50 हजार रुपए मांगे, नहीं देने पर बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी दी। वहां से निकलने के बाद पीड़ित ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया।

Rajasthan Blue Drum Murder: कैसे प्रेमी संग मिलकर लक्ष्मी ने पति हंसराम को मौत के घाट उतारा, पुलिस ने कराया क्राइम सीन रिक्रिएशन
अलवर
rajasthan blue drum murder

#Crime

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

21 Aug 2025 08:44 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: होटल में एस्कॉर्ट सर्विस देने को कहकर चल रही थी ठगी, लड़की एडवांस लेकर दलाल के साथ आती… 4 गिरफ्तार

