Jaipur: होटल में एस्कॉर्ट सर्विस देने को कहकर चल रही थी ठगी, लड़की एडवांस लेकर दलाल के साथ आती… 4 गिरफ्तार

एसीपी (मालवीय नगर) आदित्य पूनिया ने बताया कि एक व्यक्ति ने 17 अगस्त को मसाज के लिए मसाजर पब्लिक डॉट कॉम से संपर्क किया। गैंग ने सुविधा देने के एवज में 2 हजार रुपए एडवांस और शेष रकम बाद में देना तय किया। युवती ने होटल में पहुंचकर मसाज करने से इनकार कर दिया। युवती ने खुद को ऑन लाइन सैक्स रैकेट से जुड़े होने की कहकर 50 हजार रुपए मांगे, नहीं देने पर बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी दी। वहां से निकलने के बाद पीड़ित ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया।