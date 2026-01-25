जयपुर के चौमूं में फर्जी पहचान पत्र बनवाने का खेल उजागर, जाली दस्तावेज तैयार कर लोगों से वसूली मोटी रकम

तहसीलदार डॉ. विश्नोई ने बताया कि गौरी कॉलोनी निवासी अब्दुल सलाम और मदीना कॉलोनी निवासी सबिया यास्मीन ने मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था। इन आवेदनों के साथ संलग्न मतदाता पहचान पत्रों पर संदेह होने पर जब 2008 की विधानसभा मतदाता सूची में नाम खोजे गए तो दोनों के नाम सूची में नहीं मिले। जांच में स्पष्ट हुआ कि प्रस्तुत किए गए मतदाता पहचान पत्र फर्जी हैं। तहसीलदार ने बताया कि उक्त ई-मित्र मदीना कॉलोनी में जिक्र ए इलाही नाम से संचालित है।