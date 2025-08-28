Jaipur: प्रदेश के सबसे बड़े महिला चिकित्सालय में फिर लापरवाही का मामला, प्रसूता की मौत पर परिजनों का हंगामा

गौरतलब है कि महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट में 21 अगस्त को भी एक महिला की डिलीवरी के तीसरे दिन मौत हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने उपचार में लापरवाही के आरोप लगाते हुए हंगामा किया था। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी ने कहा था कि जांच करवाई जाएगी और जो भी जांच में दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।