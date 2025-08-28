Jaipur: प्रदेश के सबसे बड़े महिला चिकित्सालय में फिर लापरवाही का मामला, प्रसूता की मौत पर परिजनों का हंगामा

जयपुर। प्रदेश के सबसे बड़े महिला चिकित्सालय में एक बार फिर लापरवाही का मामला सामने आया है। लालकोठी थाना इलाके में बुधवार को महिला चिकित्सालय में प्रसूता की मौत के बाद परिजन ने हंगामा मचाया। उनका आरोप था कि डॉक्टरों की लापरवाही से महिला की मौत हुई है।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत करवाया। पुलिस ने महिला के शव को एसएमएस अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया है। इस संबंध में अभी किसी तक कोई मामला दर्ज नहीं करवाया गया है।
जानकारी के मुताबिक पावटा निवासी राहुल स्वामी की पत्नी निकिता (20) की तबीयत खराब होने पर पावटा से जयपुर रेफर किया गया था। महिला चिकित्सालय में शाम 5.30 बजे निकिता को भर्ती किया गया।
शाम करीब 7.30 बजे पीड़िता की मौत हो गई। परिवार वालों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा मचाया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश कर मामला शांत करवाया।
गौरतलब है कि महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट में 21 अगस्त को भी एक महिला की डिलीवरी के तीसरे दिन मौत हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने उपचार में लापरवाही के आरोप लगाते हुए हंगामा किया था। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी ने कहा था कि जांच करवाई जाएगी और जो भी जांच में दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।