जयपुर

Jaipur: प्रदेश के सबसे बड़े महिला चिकित्सालय में फिर लापरवाही का मामला, प्रसूता की मौत पर परिजनों का हंगामा

प्रदेश के सबसे बड़े महिला चिकित्सालय में एक बार फिर लापरवाही का मामला सामने आया है। महिला चिकित्सालय में प्रसूता की मौत के बाद परिजन ने हंगामा मचाया।

जयपुर

Anil Prajapat

Aug 28, 2025

महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट। पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। प्रदेश के सबसे बड़े महिला चिकित्सालय में एक बार फिर लापरवाही का मामला सामने आया है। लालकोठी थाना इलाके में बुधवार को महिला चिकित्सालय में प्रसूता की मौत के बाद परिजन ने हंगामा मचाया। उनका आरोप था कि डॉक्टरों की लापरवाही से महिला की मौत हुई है।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत करवाया। पुलिस ने महिला के शव को एसएमएस अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया है। इस संबंध में अभी किसी तक कोई मामला दर्ज नहीं करवाया गया है।

पावटा से जयपुर किया था रेफर

जानकारी के मुताबिक पावटा निवासी राहुल स्वामी की पत्नी निकिता (20) की तबीयत खराब होने पर पावटा से जयपुर रेफर किया गया था। महिला चिकित्सालय में शाम 5.30 बजे निकिता को भर्ती किया गया।

परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप

शाम करीब 7.30 बजे पीड़िता की मौत हो गई। परिवार वालों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा मचाया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश कर मामला शांत करवाया।

एक सप्ताह पहले भी हुई थी एक महिला की मौत

गौरतलब है कि महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट में 21 अगस्त को भी एक महिला की डिलीवरी के तीसरे दिन मौत हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने उपचार में लापरवाही के आरोप लगाते हुए हंगामा किया था। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी ने कहा था कि जांच करवाई जाएगी और जो भी जांच में दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

