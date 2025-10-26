Patrika LogoSwitch to English

Farmer Welfare: राजस्थान की इन मंडियों में 2 करोड़ 28 लाख रुपए के विकास कार्यों को दी स्वीकृति

Farmer benefits: राज्य सरकार द्वारा यह पहल किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने, बाजार ढांचे को मजबूत करने और कृषि व्यापार में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे प्रदेश के किसानों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Oct 26, 2025

फोटो: पत्रिका

Mandi development: जयपुर। राज्य सरकार कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और किसानों की सुविधाओं में निरंतर सुधार के उद्देश्य से ठोस कदम उठा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झालावाड़ जिले की अकलेरा एवं श्रीगंगानगर मंडी में कुल 2 करोड़ 28 लाख रुपए के विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान की है।

अकलेरा की कृषि उपज मंडी में ई-नाम हॉल का कार्यालय भवन और अन्य नवीन निर्माण कार्यों के लिए 1 करोड़ 78 लाख रुपये से अधिक की राशि मंजूर की गई है। वहीं श्रीगंगानगर की फल-सब्जी एवं वन उपज मंडी यार्ड में विद्युत कार्यों के लिए लगभग 50 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
मुख्यमंत्री शर्मा ने टोंक जिले की कृषि उपज मंडी टोडारायसिंह में प्रथम मंडी बोर्ड के गठन को भी अनुमोदन दिया है,जिससे मंडी का प्रशासनिक संचालन और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

राज्य सरकार द्वारा यह पहल किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने, बाजार ढांचे को मजबूत करने और कृषि व्यापार में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे प्रदेश के किसानों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

Updated on:

26 Oct 2025 11:30 am

Published on:

26 Oct 2025 11:29 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Farmer Welfare: राजस्थान की इन मंडियों में 2 करोड़ 28 लाख रुपए के विकास कार्यों को दी स्वीकृति

