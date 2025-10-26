Farmer Welfare: राजस्थान की इन मंडियों में 2 करोड़ 28 लाख रुपए के विकास कार्यों को दी स्वीकृति

अकलेरा की कृषि उपज मंडी में ई-नाम हॉल का कार्यालय भवन और अन्य नवीन निर्माण कार्यों के लिए 1 करोड़ 78 लाख रुपये से अधिक की राशि मंजूर की गई है। वहीं श्रीगंगानगर की फल-सब्जी एवं वन उपज मंडी यार्ड में विद्युत कार्यों के लिए लगभग 50 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

मुख्यमंत्री शर्मा ने टोंक जिले की कृषि उपज मंडी टोडारायसिंह में प्रथम मंडी बोर्ड के गठन को भी अनुमोदन दिया है,जिससे मंडी का प्रशासनिक संचालन और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।