Heavy Rainfall Damage: बारिश से तबाह किसान, लेकिन अब राजस्थान सरकार उठाने जा रही है ये “बड़ा कदम”

आगामी 2 से 15 अक्टूबर तक सहकारिता सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इसकी तैयारियां 9 से 29 सितम्बर तक पूरी करनी होंगी। इस अभियान में नए पैक्स का गठन, सदस्य संख्या बढ़ाना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से वंचित किसानों को जोडऩा और भूमि विहीन पैक्स को भू-आवंटन करना प्रमुख लक्ष्य होगा। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी ग्राम पंचायत सहकारिता से वंचित न रहे।