Farmer Welfare: किसानों को मिलेगा प्राकृतिक आपदाओं से राहत, शुरू हुआ ‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ’ अभियान



उन्होंने बताया कि देशभर में खरीफ—2025 के लिए 8 करोड़ 71 लाख बीमा पॉलिसियां कराई गई हैं, जिनमें से 2 करोड़ 16 लाख पॉलिसियां राजस्थान की हैं। किसानों को बीमा के प्रति जागरूक करने और उनकी सुविधा के लिए प्रदेशभर में 1 से 31 अक्टूबर तक ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में न केवल बीमा पॉलिसियों का वितरण किया जाएगा बल्कि किसानों को नवीन कृषि तकनीकों और विभागीय योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी।