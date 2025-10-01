Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Farmer Welfare: किसानों को मिलेगा प्राकृतिक आपदाओं से राहत, शुरू हुआ ‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ’ अभियान

Crop Insurance Scheme: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 2.16 करोड़ पॉलिसियों का वितरण, किसानों को मिलेगा समय पर क्लेम। फसल खराब होने पर मिलेगा मुआवजा।

2 min read

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Oct 01, 2025

Farmers Insurance: जयपुर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई और बीमा योजनाओं का लाभ समय पर दिलाने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। कृषि मंत्री डॉ.किरोड़ी लाल ने बुधवार को पंत कृषि भवन में खरीफ—2025 की ‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ’ अभियान का राज्य स्तरीय शुभारम्भ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है।


उन्होंने बताया कि देशभर में खरीफ—2025 के लिए 8 करोड़ 71 लाख बीमा पॉलिसियां कराई गई हैं, जिनमें से 2 करोड़ 16 लाख पॉलिसियां राजस्थान की हैं। किसानों को बीमा के प्रति जागरूक करने और उनकी सुविधा के लिए प्रदेशभर में 1 से 31 अक्टूबर तक ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में न केवल बीमा पॉलिसियों का वितरण किया जाएगा बल्कि किसानों को नवीन कृषि तकनीकों और विभागीय योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी।


कृषि मंत्री ने बताया कि यदि बुआई के बाद किसी कारण से फसल नहीं उग पाती है तो किसानों को बीमित राशि का 25 प्रतिशत मुआवजा दिया जाता है। इसके अलावा कटाई से पहले और बाद में ओलावृष्टि, चक्रवाती वर्षा, बेमौसम बरसात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से हुई क्षति की भी भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत की जाती है।


उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियों और विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नुकसान की सूचना मिलते ही गिरदावरी और सर्वे कर किसानों को शीघ्र राहत पहुंचाई जाए। डॉ. किरोड़ी लाल ने बताया कि योजना की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है क्योंकि समय पर क्लेम मिलने से किसानों को आर्थिक मजबूती मिलती है और वे अपने परिवार का भरण-पोषण सहजता से कर पाते हैं।

उल्लेखनीय है कि योजना के तहत खरीफ फसलों पर 2 प्रतिशत, रबी पर 1.5 प्रतिशत और वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों पर 5 प्रतिशत प्रीमियम किसानों को देना होता है। राज्य सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंपों पर भी 60 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है।

ये भी पढ़ें

IMD Alert: अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर के सक्रिय होने राजस्थान में 5,6 व 7 अक्टूबर तक “तूफानी बारिश” का अलर्ट
जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Oct 2025 10:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Farmer Welfare: किसानों को मिलेगा प्राकृतिक आपदाओं से राहत, शुरू हुआ ‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ’ अभियान

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Crop Insurance: कटाई के बाद खराब हुई फसल पर मिलेगा बीमा क्लेम, किसानों को 72 घंटे में देनी होगी सूचना

Pm Crop Insurance
जयपुर

Rajasthan Politics: ‘कांग्रेस शासन में खुलेआम चलता था पैसा’, मंत्री दिलावर बोले- जन्मदिन पर भी नहीं बाज आ रहे डोटासरा

Madan Dilawar
जयपुर

IMD Alert: अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर के सक्रिय होने राजस्थान में 5,6 व 7 अक्टूबर तक “तूफानी बारिश” का अलर्ट

जयपुर

प्रधानाचार्यों के तबादलों में हुआ भारी भ्रष्टाचार, निकाय-पंचायत चुनावों में दिखाएंगे औकात: डोटासरा

जयपुर

डिप्टी सीएम दीया कुमारी के कार्यक्रम में लापरवाही, हटाए कर्मचारियों की लगाई ड्यूटी, CMHO बोले : जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की, मेरी नहीं

PATRIKA PHOTO
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.