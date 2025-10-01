Farmer Welfare: किसानों को मिलेगा प्राकृतिक आपदाओं से राहत, शुरू हुआ ‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ’ अभियान

Farmers Insurance: जयपुर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई और बीमा योजनाओं का लाभ समय पर दिलाने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। कृषि मंत्री डॉ.किरोड़ी लाल ने बुधवार को पंत कृषि भवन में खरीफ—2025 की ‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ’ अभियान का राज्य स्तरीय शुभारम्भ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है।
उन्होंने बताया कि देशभर में खरीफ—2025 के लिए 8 करोड़ 71 लाख बीमा पॉलिसियां कराई गई हैं, जिनमें से 2 करोड़ 16 लाख पॉलिसियां राजस्थान की हैं। किसानों को बीमा के प्रति जागरूक करने और उनकी सुविधा के लिए प्रदेशभर में 1 से 31 अक्टूबर तक ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में न केवल बीमा पॉलिसियों का वितरण किया जाएगा बल्कि किसानों को नवीन कृषि तकनीकों और विभागीय योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी।
कृषि मंत्री ने बताया कि यदि बुआई के बाद किसी कारण से फसल नहीं उग पाती है तो किसानों को बीमित राशि का 25 प्रतिशत मुआवजा दिया जाता है। इसके अलावा कटाई से पहले और बाद में ओलावृष्टि, चक्रवाती वर्षा, बेमौसम बरसात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से हुई क्षति की भी भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत की जाती है।
उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियों और विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नुकसान की सूचना मिलते ही गिरदावरी और सर्वे कर किसानों को शीघ्र राहत पहुंचाई जाए। डॉ. किरोड़ी लाल ने बताया कि योजना की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है क्योंकि समय पर क्लेम मिलने से किसानों को आर्थिक मजबूती मिलती है और वे अपने परिवार का भरण-पोषण सहजता से कर पाते हैं।
उल्लेखनीय है कि योजना के तहत खरीफ फसलों पर 2 प्रतिशत, रबी पर 1.5 प्रतिशत और वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों पर 5 प्रतिशत प्रीमियम किसानों को देना होता है। राज्य सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंपों पर भी 60 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है।
