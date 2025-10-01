Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

IMD Alert: अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर के सक्रिय होने राजस्थान में 5,6 व 7 अक्टूबर तक “तूफानी बारिश” का अलर्ट

Rajasthan weather update: मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि 5 से 7 अक्टूबर के दौरान बारिश का दौर और अधिक सक्रिय होगा। इस दौरान बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Oct 01, 2025

heavy rain alert: जयपुर। राजस्थान में अक्टूबर की शुरुआत बारिश के साथ होने जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने जानकारी दी है कि प्रदेश में 1 से 7 अक्टूबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा। विभाग के अनुसार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र (लो प्रेशर) के सक्रिय होने से अगले कुछ दिनों तक बारिश की गतिविधियां तेज होंगी।

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि 5 से 7 अक्टूबर के दौरान बारिश का दौर और अधिक सक्रिय होगा। इस दौरान बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। वहीं, 1 से 4 अक्टूबर तक प्रदेश के विभिन्न भागों में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।

आज यानी 1 अक्टूबर को राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई।

ये भी पढ़ें

Weather Update: अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही राजस्थान में फिर होगी झमाझम बारिश, जानें क्यों ?
जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Oct 2025 09:50 pm

Published on:

01 Oct 2025 09:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Alert: अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर के सक्रिय होने राजस्थान में 5,6 व 7 अक्टूबर तक “तूफानी बारिश” का अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Politics: ‘कांग्रेस शासन में खुलेआम चलता था पैसा’, मंत्री दिलावर बोले- जन्मदिन पर भी नहीं बाज आ रहे डोटासरा

Madan Dilawar
जयपुर

प्रधानाचार्यों के तबादलों में हुआ भारी भ्रष्टाचार, निकाय-पंचायत चुनावों में दिखाएंगे औकात: डोटासरा

जयपुर

डिप्टी सीएम दीया कुमारी के कार्यक्रम में लापरवाही, हटाए कर्मचारियों की लगाई ड्यूटी, CMHO बोले : जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की, मेरी नहीं

PATRIKA PHOTO
जयपुर

सम्पादकीय : रावण दहन ही काफी नहीं, राम से सीखना ज्यादा जरूरी

ओपिनियन

धर्म और सत्य की विजय की उत्सव

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.