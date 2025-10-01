IMD Alert: अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर के सक्रिय होने राजस्थान में 5,6 व 7 अक्टूबर तक “तूफानी बारिश” का अलर्ट

heavy rain alert: जयपुर। राजस्थान में अक्टूबर की शुरुआत बारिश के साथ होने जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने जानकारी दी है कि प्रदेश में 1 से 7 अक्टूबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा। विभाग के अनुसार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र (लो प्रेशर) के सक्रिय होने से अगले कुछ दिनों तक बारिश की गतिविधियां तेज होंगी।
मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि 5 से 7 अक्टूबर के दौरान बारिश का दौर और अधिक सक्रिय होगा। इस दौरान बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। वहीं, 1 से 4 अक्टूबर तक प्रदेश के विभिन्न भागों में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।
आज यानी 1 अक्टूबर को राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई।
