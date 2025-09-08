Farmers Welfare: किसानों को मिली 226 करोड़ रुपए की सौगातें, सड़क और मंडी विकास कार्यों का शिलान्यास-लोकार्पण

Rajasthan Spice Conclave 2025: जयपुर। राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव-2025 सिर्फ मसाला उद्योग तक सीमित आयोजन नहीं रहा, बल्कि इसने प्रदेश में कृषि विपणन और प्रसंस्करण के नए युग की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बिरला सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में कुल 226 करोड़ रुपए की सौगातें देकर किसानों और उद्यमियों को नई उम्मीद दी।
मुख्यमंत्री ने जोधपुर जिले के आंगणवा और टोंक जिले के सोहेला में बनाए गए इन्क्यूबेशन सेंटर्स का वर्चुअल लोकार्पण किया। इन सेंटर्स में मसालों, दालों, सब्जियों और फलों की प्रसंस्करण इकाइयों के साथ-साथ अत्याधुनिक कोल्ड स्टोरेज और फूड टेस्टिंग लैब की व्यवस्था की गई है। इससे किसानों की उपज का मूल्यवर्धन होगा और उन्हें वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। वहीं, सोनवा, टोंक स्थित फूड पार्क का लोकार्पण भी किसानों और उद्योग जगत के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने किसानों को एफपीओ पंजीयन प्रमाण पत्र, पीएम एफएमई योजना के अंतर्गत अनुदान और कृषि विपणन योजनाओं के लाभार्थियों को चैक वितरित किए। साथ ही, राज-स्पाइस ऐप लॉन्च किया गया, जो मसाला उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच सेतु का काम करेगा।
इस मौके पर 143 करोड़ 37 लाख रुपए के सडक़ और मंडी विकास कार्यों का शिलान्यास तथा 83 करोड़ 49 लाख रुपए के कार्यों का लोकार्पण भी हुआ। शर्मा ने मिशन जीवन सुरक्षा योजना में बेहतर काम करने वाले अधिकारियों और मसाला प्रदर्शनी में चुने गए तीन सर्वश्रेष्ठ स्टॉल को सम्मानित किया।
इस कॉन्क्लेव ने न केवल किसानों और मसाला उत्पादकों को सशक्त किया, बल्कि प्रदेश को मसाला उद्योग की राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में ठोस पहल की है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन घोषणाओं से राजस्थान के मसाले अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में और ज्यादा मजबूती से अपनी पहचान दर्ज कराएंगे।