Loan Subsidy: चूक मत जाना मौका, राजस्थान सरकार देगी 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8 % ब्याज अनुदान

Vishwakarma Yuva Udyami Yojana: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके उद्यमशील सपनों को नई उड़ान देने के उद्देश्य से विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। 23 अगस्त 2025 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को अनुमोदित किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं में स्वरोजगार की भावना को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन की नई राह खोलना है। योजना के तहत युवा न केवल आत्मनिर्भर बनेंगे बल्कि दूसरों को रोजगार देने वाले भी बनेंगे।

योजना में 18 से 45 वर्ष के युवाओं को वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा। इससे युवा उद्यमियों को स्वरोजगार स्थापित करने या अपने उद्यम का विस्तार, विविधीकरण तथा आधुनिकीकरण करने में मदद मिलेगी।