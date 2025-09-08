Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Loan Subsidy: चूक मत जाना मौका, राजस्थान सरकार देगी 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8 % ब्याज अनुदान

Entrepreneurship Support: योजना में 18 से 45 वर्ष के युवाओं को वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा। इससे युवा उद्यमियों को स्वरोजगार स्थापित करने या अपने उद्यम का विस्तार, विविधीकरण तथा आधुनिकीकरण करने में मदद मिलेगी।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 08, 2025

CM Bhajanlal Sharma
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। फाइल फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Vishwakarma Yuva Udyami Yojana: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके उद्यमशील सपनों को नई उड़ान देने के उद्देश्य से विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। 23 अगस्त 2025 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को अनुमोदित किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं में स्वरोजगार की भावना को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन की नई राह खोलना है। योजना के तहत युवा न केवल आत्मनिर्भर बनेंगे बल्कि दूसरों को रोजगार देने वाले भी बनेंगे।
योजना में 18 से 45 वर्ष के युवाओं को वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा। इससे युवा उद्यमियों को स्वरोजगार स्थापित करने या अपने उद्यम का विस्तार, विविधीकरण तथा आधुनिकीकरण करने में मदद मिलेगी।

विशेष वर्गों के लिए योजना को और अधिक समावेशी बनाया गया है। महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग उद्यमी, ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित उद्यम, कार्डधारक बुनकर और शिल्पकारों को 1 करोड़ से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक के ऋण 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिलेगा। इसके अलावा, वित्तीय संस्थान द्वारा प्रदान किए गए ऋण पर 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 5 लाख रुपए तक मार्जिन मनी अनुदान भी उपलब्ध होगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि युवा ही प्रदेश और देश का भविष्य हैं। इसी दृष्टिकोण के तहत सरकार ने राजस्थान स्किल पॉलिसी, युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना और युवा नीति 2025 जैसी पहलें की हैं। सरकार ने आने वाले पांच वर्षों में 4 लाख सरकारी और 6 लाख निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा है।

ये भी पढ़ें

School Education: राजस्थान के स्कूलों का हाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री-राष्ट्रपति का नाम तक नहीं बता पाए छात्र
जयपुर
Minister Madan Dilawar

विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना केवल ऋण और सब्सिडी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राजस्थान में स्वरोजगार क्रांति की मजबूत नींव बनने वाली दूरदर्शी नीति का हिस्सा है। युवाओं के लिए यह योजना न सिर्फ अवसर और संसाधन उपलब्ध कराएगी, बल्कि प्रदेश की आर्थिक समृद्धि में भी योगदान देगी।

ये भी पढ़ें

MRP से ज्यादा पर शराब बेची तो आपकी खैर नहीं…सरकार लेगी यह एक्शन
जयपुर
CG Liquor shop

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Sept 2025 03:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Loan Subsidy: चूक मत जाना मौका, राजस्थान सरकार देगी 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8 % ब्याज अनुदान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.