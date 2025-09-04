MRP से ज्यादा पर शराब बेची तो आपकी खैर नहीं…सरकार लेगी यह एक्शन

Alcohol Pricing Rules: जयपुर। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को शराब बिक्री को लेकर बड़ा मुद्दा उठा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि प्रदेश में शराब की दुकानें नियमानुसार संचालित हो रही हैं और किसी भी स्थिति में प्रिंट रेट से अधिक मूल्य पर शराब बेचना अनुमत नहीं है। यदि इस तरह की शिकायत मिलती है तो संबंधित के खिलाफ तुरंत नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।