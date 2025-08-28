Good News: रबी सीजन में किसानों को मिलेगी भरपूर बिजली, रोकी जाएगी छीजत, बदलेंगे डिफेक्टिव मीट

Rajasthan Electricity: जयपुर। किसानों के लिए एक खुशी की खबर है। आगामी रबी सीजन के लिए किसानों को व्यवधान रहित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए सरकार ने कमर कस ली है। सरकार का प्रयास है कि समय रहते विद्युत तंत्र को सुदृढ़ किया जाए, छीजत कम करने और निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा।प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर बुधवार को विद्युत भवन में जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम्स की समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि डिस्कॉम्स को अधिक डिस्ट्रिब्यूशन लॉस वाले क्षेत्रों की पहचान कर वहां प्रभावी सुधारात्मक कदम उठाएं जाएं। डिफेक्टिव मीटर बदलने, अवैध ट्रांसफॉर्मर जब्त करने और विजिलेंस गतिविधियों को बढ़ाने की कार्ययोजना पर अमल किया जाए। छीजत कम करने के लक्ष्य पूरे नहीं करने वाले अभियंताओं पर सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए।