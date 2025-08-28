Patrika LogoSwitch to English

Good News: रबी सीजन में किसानों को मिलेगी भरपूर बिजली, रोकी जाएगी छीजत, बदलेंगे डिफेक्टिव मीट

Farmers Electricity: किसानों के लिए एक खुशी की खबर है। आगामी रबी सीजन के लिए किसानों को व्यवधान रहित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए सरकार ने कमर कस ली है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 28, 2025

Rajasthan Electricity Consumers Good News Discom Amended Smart Meter Guidelines
फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan Electricity: जयपुर। किसानों के लिए एक खुशी की खबर है। आगामी रबी सीजन के लिए किसानों को व्यवधान रहित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए सरकार ने कमर कस ली है। सरकार का प्रयास है कि समय रहते विद्युत तंत्र को सुदृढ़ किया जाए, छीजत कम करने और निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा।प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर बुधवार को विद्युत भवन में जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम्स की समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि डिस्कॉम्स को अधिक डिस्ट्रिब्यूशन लॉस वाले क्षेत्रों की पहचान कर वहां प्रभावी सुधारात्मक कदम उठाएं जाएं। डिफेक्टिव मीटर बदलने, अवैध ट्रांसफॉर्मर जब्त करने और विजिलेंस गतिविधियों को बढ़ाने की कार्ययोजना पर अमल किया जाए। छीजत कम करने के लक्ष्य पूरे नहीं करने वाले अभियंताओं पर सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए।

विद्युत सुधार के लिए इन पर होगा फोकस

1-विद्युत कनेक्शन जारी करने में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं होगी।

Rajasthan Weather: 28 व 29 अगस्त को जानें राजस्थान का मौसम, इन जिलों में भारी बारिश की आ गई सूचना
जयपुर
2-एक माह से अधिक पुरानी लंबित कनेक्शनों को तुरंत निस्तारित करने और दोषी कार्मिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई।3-एफआरटी सेवाओं को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए कार्मिकों की बायोमैट्रिक उपस्थिति और जीपीएस आधारित वाहनों की मॉनिटरिंग।

4- अन्य राज्यों की बेहतरीन प्रथाओं का अध्ययन कर लॉसेज में कमी लाने के प्रयास।

जुलाई में तीनों डिस्कॉम्स का चार साल का सर्वाधिक राजस्व

इस वर्ष जुलाई माह में तीनों डिस्कॉम्स ने पिछले चार वर्षों का सर्वाधिक राजस्व अर्जित किया है। जयपुर डिस्कॉम के 8 सर्किलों ने विशेष प्रयास से डिफेक्टिव मीटर शून्य कर दिए हैं।

इस वित्तीय वर्ष में जुलाई तक तीनों डिस्कॉम्स ने 1 लाख 99 हजार घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी किए हैं।

IMD Forecast: राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय, 29, 30 व 31 अगस्त को इन इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी
जयपुर
28 Aug 2025 11:32 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Good News: रबी सीजन में किसानों को मिलेगी भरपूर बिजली, रोकी जाएगी छीजत, बदलेंगे डिफेक्टिव मीट

