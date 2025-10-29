Jaipur Bus Fire: पिता-पुत्री की एक साथ हुई मौत, चलती बस बन गई थी आग का गोला, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

जैसलमेर हादसे के बाद जयपुर से दिल्ली व अन्य रूटों पर चलने वाली बसों की जांच गई थी। जिसमें कमी पाए जाने पर पांच बसों को जब्त कर छह का चालान किया गया था। शाहपुरा विधायक मनीष यादव ने पटना की सूचना मिलते हो तुरंत जिला कलक्टर व एसपी जयपुर ग्रामीण से वार्ता कर अधिकारियों को निर्देशित किया। हादसे के दौरान तीन सिलेंडर धमाके के साथ फट गए, जिससे अफरा-तफरी मच गई। विशेषज्ञों के अनुसार यदि सभी सिलेंडर एक साथ फटते ही विस्फोट की तीव्रता से आसपास के यखेतों, सड़क और मकानों तक नुकसान पहुंच सकता था।