Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

पिता ने मूसल से ताबड़तोड़ वार कर बेटी को मौत के घाट उतारा, पुलिस ने घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य

जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ग्राम पनियाला में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। जहां एक पिता ने अपनी ही बेटी की मूसल से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी और घटना के बाद फरार हो गया।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Nov 05, 2025

फोटो पत्रिका

कोटपूतली। जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ग्राम पनियाला में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। जहां एक पिता ने अपनी ही बेटी की मूसल से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी और घटना के बाद फरार हो गया। मृतका के भाई ने पिता सहित परिवार के अन्य चार सदस्यों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है।

पुलिस उप अधीक्षक राजेंद्र बुरडक ने बताया कि मृतका कोमल (17) अपने कमरे में थी, इसी दौरान उसका पिता रामनिवास वहां पहुंचा और लोहे के मूसल से ताबड़तोड़ वार कर दिया। गंभीर घायल कोमल को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के भाई राधेश्याम ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि वह सुबह लाइब्रेरी गया हुआ था।

इस दौरान उसकी मां ने आकर बताया कि पिता रामनिवास, चाचा कृष्ण, कर्मपाल, मोतीलाल और लीलाराम ने मिलकर कोमल को कमरे में बंद कर मूसल से वारकर हत्या कर दी। पुलिस ने पांचों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य

सूचना पर उप अधीक्षक व थाना प्रभारी पनियाला रणवीर सिंह एफएसएल टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी पिता व अन्य परिवारजन घटना के बाद से फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पिता की ओर से पुत्री की हत्या की यह वारदात क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। पुलिस ने हत्या के कारणों का खुलासा करने के लिए विशेष टीम गठित की है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: ‘मैं सीए बन गई… पापा सुन रहे हो ना…’ पिता के दाह संस्कार के समय आया बेटी का रिजल्ट
उदयपुर
udaipur news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Nov 2025 03:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / पिता ने मूसल से ताबड़तोड़ वार कर बेटी को मौत के घाट उतारा, पुलिस ने घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

किसान अब खेतों में ही कर सकेंगे फल-सब्जियों की प्रोसेसिंग, बढ़ेगा किसानों का मुनाफा

Photo: AI
खास खबर

Food Security: राजस्थान में ‘गिव अप अभियान’ से मिली नई ऊर्जा, 42 लाख अपात्रों ने दूसरों के लिए छोड़ा हक

Food Security Scheme New Update after 31 January Big Action Against ineligible People You Shocked Know
जयपुर

संकट कांग्रेस की राजनीतिक प्रासंगिकता का है…

ओपिनियन

Loan Application: अनुजा पोर्टल पर ऋण के लिए अब 30 नवम्बर तक आवेदन का सुनहरा मौका

युवाओं को मिलेंगे पैसे
जयपुर

टैरो राशिफल 6 नवंबर 2025 : वृषभ में चंद्रमा और रोहिणी नक्षत्र दे रहे हैं 6 राशियों को शुभ संकेत, प्रेम, करियर, धन का हाल

Tarot Card Reading 6 November 2025
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.