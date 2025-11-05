पिता ने मूसल से ताबड़तोड़ वार कर बेटी को मौत के घाट उतारा, पुलिस ने घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य

सूचना पर उप अधीक्षक व थाना प्रभारी पनियाला रणवीर सिंह एफएसएल टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी पिता व अन्य परिवारजन घटना के बाद से फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पिता की ओर से पुत्री की हत्या की यह वारदात क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। पुलिस ने हत्या के कारणों का खुलासा करने के लिए विशेष टीम गठित की है।