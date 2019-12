राजधानी में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, जहरीले धुआं से लोगों का दम घुटा

विश्वकर्मा थाना इलाके में एक कबाड़ के गोदाम में सोमवार रात को आग ( fire in junk warehouse in jaipur ) लग गई। आग ( fire in godown ) लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। ( crime in jaipur ) पुलिस ( jaipur police ) ने बताया कि रोड संख्या 14 में खाली प्लॉट पर एक व्यक्ति ने कबाड़ का गोदाम बना रखा था।