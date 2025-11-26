Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Jaipur firing: झोटवाड़ा में देर रात घर के बाहर फायरिंग से फैली सनसनी, कार का कांच चीरती हुई अंदर गई गोली

Jhotwara firing Case: जयपुर के झोटवाड़ा क्षेत्र में फायरिंग का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Nov 26, 2025

Rajasthan Police

प्रतीकात्मक तस्वीर-पत्रिका

जयपुर। झोटवाड़ा क्षेत्र में घर के बाहर खड़ी कार पर फायर किए जाने का मामला सामने आया है। गोली चालक साइड की तरफ कांच में छेद करती हुई अंदर गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार से मिले खोल को कब्जे में लिया और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुट गई।

पीड़ित श्रीराम कॉलोनी, झोटवाड़ा निवासी सत्यनारायण सैनी के अनुसार, रात करीब 10:30 बजे अचानक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। जिसे सुनकर बेटा वैभव और उसकी मां बाहर आए। उन्होंने देखा कि कार की चालक साइड के कांच में छेद था। अंदर जांच करने पर कार के पायदान पर कारतूस का खोल पड़ा मिला। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।

पेड़ों के कारण फुटेज स्पष्ट नहीं

सत्यनारायण सैनी अखबार बांटने का काम करते हैं, जबकि उनका बेटा वैभव एक होटल में कार्यरत है। उन्होंने बताया कि घर के आसपास कई स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन कुछ कैमरों की फुटेज पेड़ों की वजह से स्पष्ट नहीं दिख रही।

Shankarlal-Sharma

26 Nov 2025 07:03 am

Jaipur firing: झोटवाड़ा में देर रात घर के बाहर फायरिंग से फैली सनसनी, कार का कांच चीरती हुई अंदर गई गोली

