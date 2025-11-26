Jaipur firing: झोटवाड़ा में देर रात घर के बाहर फायरिंग से फैली सनसनी, कार का कांच चीरती हुई अंदर गई गोली

जयपुर। झोटवाड़ा क्षेत्र में घर के बाहर खड़ी कार पर फायर किए जाने का मामला सामने आया है। गोली चालक साइड की तरफ कांच में छेद करती हुई अंदर गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार से मिले खोल को कब्जे में लिया और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुट गई।