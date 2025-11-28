राजस्थान में पहली बार एआई आधारित एडवांस्ड जीआई एंडोस्कोपी विभाग की शुरुआत

विभाग के सीनियर डायरेक्टर और हेड डॉ. श्याम सुंदर शर्मा के अनुसार एआई एंडोस्कोपी पेट से जुड़ी बीमारियों के शुरुआती निदान में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। उनके मुताबिक देश में बड़ी संख्या में लोग बीमारी बढ़ जाने के बाद ही डॉक्टर तक पहुंचते हैं, जिससे उपचार मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि 45–50 वर्ष की आयु के लोग, तंबाकू सेवन करने वाले, लगातार पेट की समस्या से जूझ रहे मरीज या बिना कारण वजन कम होने जैसी स्थितियों वाले लोग समय रहते एआई एंडोस्कोपी करवा लें, तो गंभीर बीमारियों का समय पर पता लगाकर उपचार की सफलता दर कई गुना बढ़ाई जा सकती है।