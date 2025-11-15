Patrika LogoSwitch to English

दिल्ली ब्लास्ट

Good News: अमृत भारत में अब पैसेंजर्स को शताब्दी और वंदे भारत ट्रेन जैसी फाइव-स्टार सुविधा, जानें रेलवे के ये इंतजाम

अमृत भारत ट्रेन के यात्रियों को वंदे भारत और शताब्दी की तर्ज पर खान-पान की सुविधा मिलेगी। टिकट बुकिंग के साथ वे चाय, कॉफी, पानी, खाना-नाश्ता की बुकिंग करवा सकेंगे।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Nov 15, 2025

अमृत भारत ट्रेन में अब फाइव स्टार सुविधा, पत्रिका फोटो

Prepaid Facility in Amrit Bharat: जयपुर. अमृत भारत ट्रेन के यात्रियों को वंदे भारत और शताब्दी की तर्ज पर खान-पान की सुविधा मिलेगी। टिकट बुकिंग के साथ वे चाय, कॉफी, पानी, खाना-नाश्ता की बुकिंग करवा सकेंगे। रेलवे जल्द ही यह सुविधा शुरू करने में जुटा है। दरअसल, रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी रफ्तार, तकनीक और सुविधाओं से सुसज्जित अमृत भारत ट्रेनें शुरू कर दी हैं। देश में 15 ट्रेनें दौड़ रही हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में भी एक अमृत भारत ट्रेन का संचालन हो रहा है। रेलवे के उपक्रम आइआरसीटीसी ने अब अमृत भारत ट्रेन में भी खान-पान की प्रीपेड सुविधा उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है।

उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में एक अमृत भारत ट्रेन

उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में एक अजमेर से वाया जयपुर होकर दरभंगा (बिहार) के बीच संचालित हो रही है। इस डबल इंजन वाली ट्रेन में यात्रियों को कई अत्याधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन खान-पान की सुविधा का अभाव है। ऐसे में लंबी दूरी तक सफर करने वाले यात्रियों को खान-पान का इंतजाम खुद के स्तर पर ही करना पड़ रहा है। जिसे देखते हुए ही आइआरसीटीसी ट्रेन में खान-पान की प्रीपेड सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है।

विकल्प चुनने पर मिलेगी सुविधा

पैसेंजर्स को यह सुविधा टिकट बुकिंग के दौरान मिलेगी। यदि यात्री को यह व्यवस्था नहीं चाहिए तो उसे बुकिंग के समय ‘नो मील’ विकल्प चुनना होगा। इस ट्रेन में मिलने वाला खाना-नाश्ता वंदे भारत जैसी ही क्वालिटी का रखा जाएगा।

40 से 50 रुपए में मिलेगा नाश्ता

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इस सुविधा के लिए आइआरसीटीसी ने रेल मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था, जिस पर मुहर लग गई है। इसमें नाश्ता 40 से 50 रुपए और खाना 80 से 100 रुपए में मिलेगा। पानी, चाय और कॉफी का अलग देना होगा।

Published on:

15 Nov 2025 07:01 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Good News: अमृत भारत में अब पैसेंजर्स को शताब्दी और वंदे भारत ट्रेन जैसी फाइव-स्टार सुविधा, जानें रेलवे के ये इंतजाम

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

अंता उपचुनाव में प्रमोद जैन भाया की जीत ने बदले सियासी समीकरण, भाजपा की ये चूक बनी हार की बड़ी वजह

Pramod-Jain-Bhaya-2
जयपुर

पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख – काठ की हांडी

Gulab-Kothari
ओपिनियन

Fastag : फास्टैग पर नया अपडेट, वाहनों चालकों को आज से मिली बड़ी राहत, अब देना होगा ये टोल

Fastag New Update vehicle drivers big relief from today
जयपुर

Patrika National Book Fair: जवाहर कला केन्द्र में पत्रिका नेशनल बुक फेयर आज से, 23 नवंबर तक आयोजन, 9 दिन साहित्य, शिक्षा और मनोरंजन का संगम

जयपुर

मौसम विभाग का पूर्वानुमान: 21 से 27 नवंबर को बारिश की संभावना, आज राजस्थान के 3 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट

जयपुर
