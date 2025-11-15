Good News: अमृत भारत में अब पैसेंजर्स को शताब्दी और वंदे भारत ट्रेन जैसी फाइव-स्टार सुविधा, जानें रेलवे के ये इंतजाम

अमृत भारत ट्रेन में अब फाइव स्टार सुविधा, पत्रिका फोटो
Prepaid Facility in Amrit Bharat: जयपुर. अमृत भारत ट्रेन के यात्रियों को वंदे भारत और शताब्दी की तर्ज पर खान-पान की सुविधा मिलेगी। टिकट बुकिंग के साथ वे चाय, कॉफी, पानी, खाना-नाश्ता की बुकिंग करवा सकेंगे। रेलवे जल्द ही यह सुविधा शुरू करने में जुटा है। दरअसल, रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी रफ्तार, तकनीक और सुविधाओं से सुसज्जित अमृत भारत ट्रेनें शुरू कर दी हैं। देश में 15 ट्रेनें दौड़ रही हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में भी एक अमृत भारत ट्रेन का संचालन हो रहा है। रेलवे के उपक्रम आइआरसीटीसी ने अब अमृत भारत ट्रेन में भी खान-पान की प्रीपेड सुविधा उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है।
उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में एक अजमेर से वाया जयपुर होकर दरभंगा (बिहार) के बीच संचालित हो रही है। इस डबल इंजन वाली ट्रेन में यात्रियों को कई अत्याधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन खान-पान की सुविधा का अभाव है। ऐसे में लंबी दूरी तक सफर करने वाले यात्रियों को खान-पान का इंतजाम खुद के स्तर पर ही करना पड़ रहा है। जिसे देखते हुए ही आइआरसीटीसी ट्रेन में खान-पान की प्रीपेड सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है।
पैसेंजर्स को यह सुविधा टिकट बुकिंग के दौरान मिलेगी। यदि यात्री को यह व्यवस्था नहीं चाहिए तो उसे बुकिंग के समय ‘नो मील’ विकल्प चुनना होगा। इस ट्रेन में मिलने वाला खाना-नाश्ता वंदे भारत जैसी ही क्वालिटी का रखा जाएगा।
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इस सुविधा के लिए आइआरसीटीसी ने रेल मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था, जिस पर मुहर लग गई है। इसमें नाश्ता 40 से 50 रुपए और खाना 80 से 100 रुपए में मिलेगा। पानी, चाय और कॉफी का अलग देना होगा।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग