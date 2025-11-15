Good News: अमृत भारत में अब पैसेंजर्स को शताब्दी और वंदे भारत ट्रेन जैसी फाइव-स्टार सुविधा, जानें रेलवे के ये इंतजाम

Prepaid Facility in Amrit Bharat: जयपुर. अमृत भारत ट्रेन के यात्रियों को वंदे भारत और शताब्दी की तर्ज पर खान-पान की सुविधा मिलेगी। टिकट बुकिंग के साथ वे चाय, कॉफी, पानी, खाना-नाश्ता की बुकिंग करवा सकेंगे। रेलवे जल्द ही यह सुविधा शुरू करने में जुटा है। दरअसल, रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी रफ्तार, तकनीक और सुविधाओं से सुसज्जित अमृत भारत ट्रेनें शुरू कर दी हैं। देश में 15 ट्रेनें दौड़ रही हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में भी एक अमृत भारत ट्रेन का संचालन हो रहा है। रेलवे के उपक्रम आइआरसीटीसी ने अब अमृत भारत ट्रेन में भी खान-पान की प्रीपेड सुविधा उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है।