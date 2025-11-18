Patrika LogoSwitch to English

हरमाड़ा हादसे के बाद आरटीओ ने जब्त किए ट्रैक्टर ट्रॉलियां, परेशान मालिकों के साथ पार्षद महेश पहुंचे डिफ्टी सीएम के पास, फिर छोड़े गए वाहन

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मामले को प्राथमिकता देते हुए उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा को निर्देशित किया कि वह इसे तत्काल सुलझाएं और राहत प्रदान करें।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Manish Chaturvedi

Nov 18, 2025

जयपुर। विश्वकर्मा ट्रैक्टर ट्रॉली यूनियन के ट्रैक्टर चालकों को पिछले 10 दिनों से आरटीओ की कार्रवाई के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। हरमाड़ा में डंपर हादसे के बाद आरटीओ द्वारा कई ट्रैक्टर जप्त किए जाने के बाद उनका कामकाज पूरी तरह ठप पड़ गया था, जिससे चालक और उनके परिवार आर्थिक संकट में आ गए थे। स्थिति लगातार बिगड़ने पर यूनियन प्रतिनिधियों और ट्रैक्टर चालकों ने पार्षद महेश अग्रवाल से मदद की गुहार लगाई।

मामले को गंभीरता को देखते हुए पार्षद महेश अग्रवाल ने उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी से इस संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा की और ट्रैक्टर चालकों की समस्याओं से अवगत कराया। उपमुख्यमंत्री ने मामले को प्राथमिकता देते हुए उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा को निर्देशित किया कि वह इसे तत्काल सुलझाएं और राहत प्रदान करें।

इसके बाद पार्षद महेश अग्रवाल ने विद्याधर नगर आरटीओ धर्मेंद्र चौधरी से मुलाकात की और इस मुद्दे पर विस्तृत वार्ता की। बातचीत के दौरान उन्होंने जप्त ट्रैक्टरों की समस्या, चालकों की आर्थिक स्थिति और यूनियन की मांगों को विस्तार से रखा। आरटीओ ने मामले पर संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया और जप्त किए गए ट्रैक्टरों की फाइलें तेजी से निपटाई गई। जिसके बाद आज दस से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियों को छोड़ा गया।

आखिरकार ट्रैक्टर चालकों की समस्याओं का समाधान निकलने के बाद यूनियन और चालकों ने बड़ी राहत महसूस की। समाधान की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ट्रैक्टर चालक पार्षद महेश अग्रवाल के कार्यालय पहुंचे। वहां उनका सम्मान किया और उनके प्रयासों की सराहना की। चालकों ने कहा कि समय पर मिली राहत ने उनके परिवारों को बड़ी मुश्किल से बचाया है।

