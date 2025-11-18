हरमाड़ा हादसे के बाद आरटीओ ने जब्त किए ट्रैक्टर ट्रॉलियां, परेशान मालिकों के साथ पार्षद महेश पहुंचे डिफ्टी सीएम के पास, फिर छोड़े गए वाहन

जयपुर। विश्वकर्मा ट्रैक्टर ट्रॉली यूनियन के ट्रैक्टर चालकों को पिछले 10 दिनों से आरटीओ की कार्रवाई के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। हरमाड़ा में डंपर हादसे के बाद आरटीओ द्वारा कई ट्रैक्टर जप्त किए जाने के बाद उनका कामकाज पूरी तरह ठप पड़ गया था, जिससे चालक और उनके परिवार आर्थिक संकट में आ गए थे। स्थिति लगातार बिगड़ने पर यूनियन प्रतिनिधियों और ट्रैक्टर चालकों ने पार्षद महेश अग्रवाल से मदद की गुहार लगाई।