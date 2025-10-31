Food Security: चिंता नहीं करें…लाभार्थियों को 5 नवंबर तक मिलेगा अक्टूबर माह का राशन

विभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि ऑडिट प्रक्रिया के चलते किसी भी लाभार्थी को राशन वितरण में कोई बाधा न आए। उचित मूल्य की दुकानों पर अक्टूबर माह का राशन वितरण 5 नवंबर तक किया जाएगा। विभाग की ओर से सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि लाभार्थियों को निर्धारित समय सीमा में राशन आसानी से उपलब्ध हो और किसी प्रकार की शिकायत सामने न आए।